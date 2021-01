Changer son pseudo dans VALORANT

Connectez-vous sur le site de Riot Games.

Rendez-vous dans l'onglet « Riot ID ».

Cliquez sur le symbole à droite de votre Riot ID (en forme de stylo).

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, où vous pourrez inscrire le nom souhaité, à condition qu'il soit disponible.

Cliquez sur « Envoyer » pour valider.

Avec le temps, les joueurs changent très souvent de pseudo, pour n'importe quelle raison. Il est également possible que votre pseudo préféré n'était pas disponible lors de la sortie d'un jeu, comme VALORANT , et que plusieurs mois plus tard, celui-ci se retrouve libre. De ce fait, de nombreux utilisateurs se demandent, puisqu'il est parfois difficile voire, dans certains cas, impossible de le faire. Pour, la tâche n'est pas des plus évidentes, c'est pourquoi vous trouverez la marche à suivre ci-dessous.Contrairement à certains jeux où il est possible de le faire directement in-game, cela n'est pas possible pouret tous les autres jeux Riot Games. Vous allez devoir vous rendre sur le site officiel pour le faire. Notez que vous allez modifier votre Riot ID et par extension votre nom sur tous les jeux Riot. Nous vous détaillons ci-dessous les quelques étapes à suivre pourAvant deet les autres jeux Riot Games, il est important de savoir que vous ne pouvez effectuer cette manipulation qu'une fois par mois. Ne vous trompez donc pas, au risque de devoir le supporter trente jours, au minimum, puisqu'un autre utilisateur pourrait vous l'avoir « volé » entre-temps. Bien évidemment, tout pseudonyme non approprié pourrait conduire à un bannissement par Riot Games.Pour rappel,, le FPS compétitif de Riot Games, est disponible depuis le mois de juin sur PC. Il pourrait toutefois faire son arrivée sur consoles plus tard, même si rien n'est encore sûr.