VALORANT change les règles de son mode le plus populaire avec l'Acte 3

L'Acte 3 de la saison 2026 de VALORANT débarque avec une nouveauté majeure très attendue par la communauté. Le célèbre mode Escarmouche s'offre enfin une file classée inédite baptisée Ascension, accompagnée de restrictions tactiques strictes et du retour prestigieux de la collection de skins Kuronami.

Avec le lancement de l'Acte 3 de la saison 2026 prévu pour ce mercredi 29 avril, Riot Games déploie une mise à jour massive qui risque de bousculer les habitudes des amateurs de combats rapprochés. La grande star de cette nouvelle saison n'est autre que le mode Escarmouche version Ascension, qui franchit un cap décisif en intégrant une véritable dimension compétitive.

Le mode Escarmouche passe aux choses sérieuses

Baptisée Ascension, cette nouvelle version du mode Escarmouche propose des files classées en un contre un et en deux contre deux. Depuis son introduction temporaire en février puis sa pérennisation en mars, ce mode de jeu nerveux est devenu le terrain d'échauffement favori des joueurs avant de se lancer dans les parties compétitives classiques. Désormais, chaque affrontement aura un véritable enjeu grâce à un système de classement propulsé par la plateforme FTW, similaire à l'événement « Alpha contre Omega ».











Cependant, Riot Games a décidé de corser la difficulté en imposant des restrictions drastiques. Les joueurs devront choisir parmi une sélection réduite de 14 agents. Plus surprenant encore, chaque personnage ne disposera que d'une seule compétence issue de son arsenal habituel. L'objectif est de mettre à l'épreuve le sens du jeu et la prise de décision tout en gardant une concentration maximale sur la maîtrise des armes à feu.

Agent Compétence Jett Vent arrière Waylay Réfraction Chamber Rendez-vous Cypher Cybercage Omen Voie des ombres Phoenix Balle courbe Yoru Feinte Iso Contingence Sage Orbe barrière Raze Pack explosif Vyse Rose métallique KAY/O MÉMOIRE/flash Breach Point d'ignition Veto Vortex

Des affrontements structurés et des récompenses exclusives

Les paries d'Ascension se déroulent sur trois cartes de type entrepôt, au format de dix manches gagnantes. La gestion de l'économie disparaît au profit d'une rotation d'armes imposée. Les quatre premières manches se joueront exclusivement au pistolet, avec le choix entre le Bandit et le Sheriff. Les manches cinq à huit introduiront le Bulldog et le Guardian, tandis que les manches finales laisseront place aux fusils d'assaut Vandal et Phantom.

Cette sélection de compétences vise à tester votre sens du jeu tout en maintenant la concentration sur les échanges de tirs.

En gravissant les échelons du rang Fer jusqu'au prestigieux rang Radiant, les joueurs débloqueront diverses récompenses. Trois matchs de placement suffisent pour obtenir la carte de joueur « Prêt au combat », tandis que quinze matchs débloqueront la carte « Échangez moi ». Des titres exclusifs comme « Compétiteur d'Escarmouche » ou « Radiant d'Escarmouche » viendront couronner les meilleurs joueurs à la fin de la période de défi. À noter que ces récompenses devront être réclamées via un code sur l'onglet dédié de la plateforme FTW.

Le retour triomphal de Kuronami et un nouveau passe de combat

Au-delà de l'aspect purement compétitif, cette mise à jour ravira les collectionneurs avec l'arrivée de la ligne de skins « Kuronami 2.0 », faisant écho à la thématique populaire de 2024. Cette nouvelle collection propose des apparences élégantes pour le Ghost, le Guardian, l'Operator et le Phantom. La pièce maîtresse reste sans conteste l'arme de mêlée, capable de se transformer pour passer d'un kunai à un katana.

Enfin, le nouveau passe de combat ne déçoit pas en introduisant la collection « Clés de l'Élysée », offrant notamment un skin inédit pour le Vandal et une arme de mêlée assortie. De quoi motiver les troupes à accumuler de l'expérience tout au long de ce nouvel acte qui s'annonce déjà passionnant.

VALORANT accueillera toutes ces nouveautés le 29 avril. Le FPS est disponible gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series.