VALORANT change complétement son système de mise à jour pour 2025

Riot Games souhaite revoir le rythme des mises à jour de contenu et va abandonner le contenu saisonnier, pour opter pour des cycles annuels.

Des saisons d'un an à partir de 2025 pour VALORANT

As VALORANT heads into the 5th year, studio head Anna Donlon stops by to share some feels and updates. pic.twitter.com/pxRby1gn21 — VALORANT (@VALORANT) January 7, 2025

Depuis la sortie de, en 2020, le contenu était épisodique. Chaque épisode était composé de trois actes, permettant de découper le contenu implanté et de donner rendez-vous aux joueurs tous les trois mois. Mais Riot Games souhaite changer cela, comme le studio l'a indiqué à l'occasion de partager ses plans pour l'année 2025.C'est la fin des épisodes, remplacés par des saisons qui dureront un an.En effet, Anna Donlon, productrice exécutive de VALORANT, permettant d'ajouter du contenu majeur tout en facilitant les modifications plus importantes dans le gameplay.Ainsi,, si tout se déroule comme prévu.Côté contenu justement, nous ne savons pas encore grand-chose de 2025,d'après les propos de John Goscicki, directeur de la conception des Agents.La rotation des cartes sera aussi plus fréquente, avec un nouveau map pool tous les deux mois environ.