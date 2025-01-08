VALORANT change complétement son système de mise à jour pour 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 janvier 2025 à 15h28
Riot Games souhaite revoir le rythme des mises à jour de contenu et va abandonner le contenu saisonnier, pour opter pour des cycles annuels.
VALORANT change complétement son système de mise à jour pour 2025
Depuis la sortie de VALORANT, en 2020, le contenu était épisodique. Chaque épisode était composé de trois actes, permettant de découper le contenu implanté et de donner rendez-vous aux joueurs tous les trois mois. Mais Riot Games souhaite changer cela, comme le studio l'a indiqué à l'occasion de partager ses plans pour l'année 2025.

C'est la fin des épisodes, remplacés par des saisons qui dureront un an.

Des saisons d'un an à partir de 2025 pour VALORANT

En effet, Anna Donlon, productrice exécutive de VALORANT a expliqué qu'adopter un système saisonnier plein, d'une durée d'un an, serait bien plus facile pour le studio et profiterait aux joueurs. Chaque saison sera décomposée en six actes de deux mois environ, permettant d'ajouter du contenu majeur tout en facilitant les modifications plus importantes dans le gameplay.
Ainsi, l'acte 1 de la saison 2025 a démarré en ce début de mois de janvier, et la nouvelle mise à jour majeure arrivera début mars, si tout se déroule comme prévu.

Côté contenu justement, nous ne savons pas encore grand-chose de 2025, mais une chose est sûre, après Tejo, qui est arrivé ce 8 janvier, deux autres Agents arriveront en 2025 d'après les propos de John Goscicki, directeur de la conception des Agents.

Miniature vidéo

La rotation des cartes sera aussi plus fréquente, avec un nouveau map pool tous les deux mois environ.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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