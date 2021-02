Mode Intensification dans VALORANT

Chaque équipe doit obtenir collectivement X éliminations/points à chacun des 12 niveaux pour pouvoir progresser au suivant.

À l'entrée d'un nouveau niveau, le joueur qui a réussi la dernière élimination nécessaire passe automatiquement à l'arme/la compétence suivante dans le cycle.

Quand un niveau est terminé, les membres de l'équipe qui ont réussi une élimination bénéficient de 5 secondes pour appuyer sur B (ou sur le raccourci boutique) pour obtenir l'arme suivante de façon automatique.

Ceux qui n'ont pas réussi d'élimination conservent leur arme jusqu'à ce qu'ils tuent un adversaire et passent automatiquement à l'arme suivante.

En cas de différence de niveau importante, il est possible pour les joueurs les plus à la traîne d'avoir plus d'une arme de retard. Une élimination permet de passer au niveau d'après et non au niveau en cours de l'équipe (on ne peut donc pas « sauter » d'arme).

Seule exception : au niveau final seulement, c'est toute l'équipe qui reçoit la dernière arme/compétence dès l'entrée dans le niveau

Riot Games vient d'annoncer un nouveau mode de jeu pour VALORANT , le troisième en plus du mode « normal ». Après Spike Rush et le Deathmatch, les joueurs du FPS vont pouvoir s'affronter dans, un mode rapide permettant de faire connaissance avec toutes les armes du jeu. Il se rapproche grandement du fameux course à l'armement de CSGO, bien qu'il soit différent avec ses propres caractéristiques.Ici, deux équipes de cinq joueurs s'affrontent, et le jeu d'équipe est important, puisque les niveaux d'armes se passent en équipe. Douze armes seront jouables, rangées de la plus létale à la moins létale. Plus vous avancerez, plus il sera difficile de faire des éliminations. Qui plus est, les joueurs pourront utiliser certaines capacités pour leur faciliter la tâche, même celles des autres personnages.Une partie dure en moyenne huit minutes, si personne n'a remporté la partie après 10 minutes, l'équipe ayant le plus de points est déclarée victorieuse. Voici les détails de ce mode, tel que communiqué par Riot Games :Les développeurs expliquent que le but de ce mode est de permettre d'offrir des parties courtes, mais intenses, tout en se familiarisant avec les armes qui sont moins jouées.sera jouable dès le 17 février, et s'il rencontre un succès auprès de la communauté, il restera de façon permanente.