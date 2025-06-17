VALORANT annonce sa nouvelle carte, avec une date, et la nouvelle rotation

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 juin 2025 à 17h41
Riot s'apprête à lancer l'Acte 4 de VALORANT. Pour l'occasion, le studio a teasé sa nouvelle carte en dévoilant sa date de sortie, mais aussi la nouvelle rotation, avec deux cartes qui s'en vont, et un retour attendu.
VALORANT annonce sa nouvelle carte, avec une date, et la nouvelle rotation
Comme attendu, une nouvelle carte va faire son arrivée dans VALORANT, mais celle-ci débarque plus vite que prévu. Initialement programmée pour le mois de juillet, elle arrivera finalement dans quelques jours, pour le plus grand plaisir des joueurs, qui verront une autre carte faire son retour. Deux autres quitteront la rotation, mais pas celles attendues, au grand dam d'une partie de la communauté.

Date de sortie de la nouvelle carte

Lors de la communication de Riot, il a été précisé que deux maps seront supprimées, et que deux seront intégrées. La carte qui fait son retour est Bind, iconique du FPS puisqu'elle est présente depuis le début. En revanche, l'autre n'est pas connue, puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle carte dans VALORANT.

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Nous ne savons pas ce qu'elle proposera, si ce n'est le teasing avec un monument assez haut. De plus amples informations seront communiquées assez vite. Surtout que cette carte sortira me 24 juin dans VALORANT.

Deux autres cartes s'en vont

Côté rotation, les joueurs ont eu la surprise (pour certains en tout cas), de voir que ce sont Pearl et Split qui vont laisser leur place ces prochaines semaines. Un étonnement chez certains, notamment parce que Pearl à fait son retour il y a peut, et que parmi les cartes restantes, plusieurs ne sont pas très appréciées, comme Ascent, qui a souvent été citée dans les commentaires, tout comme Icebox. 

ascent-valorant
Riot a fait le choix de les conserver, et les joueurs pourront (ou devront) encore jouer dessus durant quelques semaines. Concernant Abyss ou Breeze, qui sont sur le côté depuis un certain temps, aucun mot n'a été dit. Espérons les revoir prochainement dans VALORANT.

De plus amples informations seront communiquées sur l'Acte 4 de VALORANT et ses nouveautés, correspondant au patch 11.00, ces prochains jours, avant son déploiement prévu pour le mardi 24 juin, donc.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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