VALORANT annonce sa nouvelle carte, avec une date, et la nouvelle rotation

Riot s'apprête à lancer l'Acte 4 de VALORANT. Pour l'occasion, le studio a teasé sa nouvelle carte en dévoilant sa date de sortie, mais aussi la nouvelle rotation, avec deux cartes qui s'en vont, et un retour attendu.

Date de sortie de la nouvelle carte

Deux autres cartes s'en vont

Comme attendu, une nouvelle carte va faire son arrivée dans, mais celle-ci débarque plus vite que prévu. Initialement programmée pour le mois de juillet,, pour le plus grand plaisir des joueurs, qui verront une autre carte faire son retour. Deux autres quitteront la rotation, mais pas celles attendues, au grand dam d'une partie de la communauté.Lors de la communication de Riot, il a été précisé que. La carte qui fait son retour est Bind, iconique du FPS puisqu'elle est présente depuis le début. En revanche, l'autre n'est pas connue,Nous ne savons pas ce qu'elle proposera, si ce n'est le teasing avec un monument assez haut. De plus amples informations seront communiquées assez vite. Surtout queCôté rotation, les joueurs ont eu la surprise (pour certains en tout cas),. Un étonnement chez certains, notamment parce que, et que parmi les cartes restantes, plusieurs ne sont pas très appréciées, comme Ascent, qui a souvent été citée dans les commentaires, tout comme Icebox.Riot a fait le choix de les conserver, et les joueurs pourront (ou devront) encore jouer dessus durant quelques semaines. Concernant Abyss ou Breeze, qui sont sur le côté depuis un certain temps, aucun mot n'a été dit. Espérons les revoir prochainement dans VALORANT.De plus amples informations seront communiquées, correspondant au patch 11.00, ces prochains jours, avant son déploiement prévu pour le mardi 24 juin, donc.