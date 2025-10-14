VALORANT accueille l'une de ses plus grosses mise à jour avec le patch 11.08

VALORANT est un FPS tactique gratuit développé par Riot Games, disponible sur PC. Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent en alternant attaque et défense, utilisant des agents aux compétences variées. Grâce à son gameplay compétitif, ses mises à jour régulières et sa scène esport très active, VALORANT est rapidement devenu incontournable pour les amateurs de jeux de tir stratégiques.