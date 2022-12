V Rising tease une extension, avec un biome, pour 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est sorti au mois de mai 2022 et a séduit de nombreux joueurs. Mêlant crafting, building et survie, le tout dans un univers vampirique et fantastique, le gameplay était très sympathique, ce qui a permis à Stunlock Studios de voir des millions de joueurs tenter l'expérience. Mais avec le temps, ces derniers se sont logiquement lassés de l'expérience, qui est toujours en accès anticipé.Après plusieurs mois de silence quant au contenu futur, les développeurs se sont exprimés à ce sujet, indiquant, entre autres,. Celui-ci reste très mystérieux et devrait être habité par une présence électrique, mais aussi un manoir gigantesque. Le studio précise que cette nouvelle région est « différente de tout ce que vous avez vu dans le monde de V Rising ».Ce n'est pas le seul ajout de taille,, qui devrait permettre de fabriquer des objets magiques et donc d'apporter plus de souplesse et possibilités dans la personnalisation de son vampire. Les férus de construction pourront également bâtir des châteaux sur plusieurs étages. Enfin, une multitude d'améliorations en tout genre sera à attendre, aussi bien côté biome que côté gameplay.Néanmoins,, étant donné que mettre tout cela sur pied demande du temps aux développeurs. Nous en saurons plus courant 2023. Stunlock Studios conclut en précisant que compte tenu de la taille de cette mise à jour, qui sera normalement gratuite, un wipe sur tous les serveurs sera nécessaire.