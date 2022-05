V Rising sortira-t-il sur consoles (PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch) ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Petit succès de ce printemps,a attiré de nombreux joueurs, lesquels semblent très satisfaits de l'expérience. D'ailleurs, en l'espace de trois jours, ce sont plus de 500 000 copies qui ont été vendues, signe d'un succès, d'autant que le titre ne s'est lancé qu'en accès anticipé. Néanmoins, une grande partie des joueurs n'ayant pas de PC se demande si, que ce soit, pour pouvoir, eux aussi, découvrir cette expérience.À l'heure où nous écrivons ces lignes,, via Steam, en accès anticipé. Les développeurs n'ont fait aucune mention d'un quelconquedans les mois à venir, et celui-ci ne figure par sur la feuille de route. Les développeurs se consacreront dans un premier temps à améliorer l'accès anticipé, qui devrait au moins durer toute l'année 2022.Une fois la version 1.0 sortie, et de nombreuses nouveautés implantées,, puisque de nombreux jeux de survie dans le même genre ont fini par arriver que PS4 et Xbox One ces dernières années, après une certaine période d'exclusivité PC. Nous ne pouvons toutefois pas assurer quesuivra ce chemin. Cela dépend de la volonté des développeurs, mais aussi de la potentielle difficulté à porter le gameplay sur console.Pour rappel,propose une aventure de survie axée sur les vampires, dans lequel vous allez devoir explorer un monde dangereux et construire votre château. En solo ou à plusieurs, en PvE ou PvP, vous devrez trouver et fabriquer des équipements de plus en plus puissants, dans le but de battre les différents boss, et prouver votre supériorité. Naturellement, votre vampire sera également en mesure d'apprendre différentes compétences, selon le chemin que vous souhaitez suivre. V Rising n'est donc, pour le moment, disponible que sur Steam, pour la somme de 19,99 €.