V Rising : Les pièces d'argent, comme les transporter sans prendre de dégâts ?

Comment stopper les dégâts des pièces d'argent dans V Rising ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Étant donné que nous incarnons un vampire dans V Rising, il n'est pas étonnant de savoir que l'une des choses les plus dangereuses est l'argent, et plus précisément. Dès que vous en transporterez, vous recevrez quelques dégâts, plus ou moins importants selon la quantité que vous aurez ramassée. Si vous vous demandez, qui vous seront fort utiles dans le futur, notamment pour acheter certains items auprès des marchands, nous vous expliquons tout., il est donc nécessaire de ne pas trop les abandonner sur les chemins et d'essayer de les garder. Mais pour cela, il faudra savoir résister aux effets néfastes sur votre petit vampire. Vous pourrez, notamment,. Il faut, pour cela, obligatoirement battre le boss Raziel le Berger, qui vous demandera d'être au niveau 60 ou très proche. PourSinon, vous pouvez également, puisque certaines vous permettent d'améliorer. Vous pourrez compter sur. Vous pourrez ensuite équiper l'objet, après l'avoir fabriqué, via votre inventaire pour profiter des bonus passifs.Notez que la pelisse de voyageur ne vous octroie pas le bonus de résistance à l'argent.Une fois les potions ou l'une des capes en votre possession, vous pourrez vous faire un joli stock deet aller voir les marchands, dans le but de commercer avec eux et obtenir d'autres objets intéressants pour votre évolution dans V Rising