V Rising : Les différents groupes sanguins et leurs bonus

Les groupes sanguins et bonus de V Rising

Créature

Niveau 1 → La vitesse de mouvement est augmentée de 3 à 15 %

→ La vitesse de mouvement est augmentée de 3 à 15 % Niveau 2 → Augmente la résistance au soleil

→ Augmente la résistance au soleil Niveau 3 → Réduit les dégâts subis de 10 à 20 %

→ Réduit les dégâts subis de 10 à 20 % Niveau 4 → La régénération de la santé est augmentée de 150 %

→ La régénération de la santé est augmentée de 150 % Niveau 5 → Tous les effets sont améliorés de 30 %.

Guerrier

Niveau 1 → La puissance physique est augmentée de 10 à 20 %.

→ La puissance physique est augmentée de 10 à 20 %. Niveau 2 → Le temps de recherche des capacités d'armes est réduit de 8 à 15 %.

→ Le temps de recherche des capacités d'armes est réduit de 8 à 15 %. Niveau 3 → Les dégâts reçus sont diminués de 7,5 à 15 % alors que les dégâts sont augmentés de 25 % lorsque vos PV sont au maximum.

→ Les dégâts reçus sont diminués de 7,5 à 15 % alors que les dégâts sont augmentés de 25 % lorsque vos PV sont au maximum. Niveau 4 → Les attaques ont 15 % de chances d'être parées, réduisant les dégâts de 50 %. Parer une attaque augmente les dégâts de 25 %.

→ Les attaques ont 15 % de chances d'être parées, réduisant les dégâts de 50 %. Parer une attaque augmente les dégâts de 25 %. Niveau 5 → Tous les effets sont améliorés de 30 %.

Brute

Niveau 1 → Drain de santé d'attaque principale augmenté de 7,5 à 12 %

→ Drain de santé d'attaque principale augmenté de 7,5 à 12 % Niveau 2 → La vitesse de l'attaque principale est augmentée de 7,5 à 15 %, permettant d'obtenir 1 niveau d'équipement en plus.

→ La vitesse de l'attaque principale est augmentée de 7,5 à 15 %, permettant d'obtenir 1 niveau d'équipement en plus. Niveau 3 → Les soins reçus sont augmentés de 20 à 30 %. Vous récupérez 4 % des PV de votre victime lorsque vous effectuez un coup de grâce.

→ Les soins reçus sont augmentés de 20 à 30 %. Vous récupérez 4 % des PV de votre victime lorsque vous effectuez un coup de grâce. Niveau 4 → 6 % de chances d'augmenter la vitesse de mouvement de 20 % par récupération relative de santé et les dégâts des attaques principales de 25 %.

→ 6 % de chances d'augmenter la vitesse de mouvement de 20 % par récupération relative de santé et les dégâts des attaques principales de 25 %. Niveau 5 → Tous les effets sont améliorés de 30 %.

Voyou

Niveau 1 → Les chances de coups critiques sont augmentées de 10 à 20 %.

→ Les chances de coups critiques sont augmentées de 10 à 20 %. Niveau 2 → La vitesse de mouvement est augmentée jusqu'à 15 %.

→ La vitesse de mouvement est augmentée jusqu'à 15 %. Niveau 3 → Le temps de recharge est réduit de 12 à 25 % tout en assurant un coup critique avec une arme après l'utilisation d'une compétence de voyage.

→ Le temps de recharge est réduit de 12 à 25 % tout en assurant un coup critique avec une arme après l'utilisation d'une compétence de voyage. Niveau 4 → Une chance sur deux d'augmenter les dégâts infligés de 15 % pendant 4 secondes lors d'un coup critique.

→ Une chance sur deux d'augmenter les dégâts infligés de 15 % pendant 4 secondes lors d'un coup critique. Niveau 5 → Tous les effets sont améliorés de 30 %.

Érudit

Niveau 1 → La puissance des sorts est augmentée de 12 à 25 %.

→ La puissance des sorts est augmentée de 12 à 25 %. Niveau 2 → Le temps de recherche des sorts est réduit de 8 à 15 %.

→ Le temps de recherche des sorts est réduit de 8 à 15 %. Niveau 3 → Un drain de vie de 5 à 10 % avec les sorts.

→ Un drain de vie de 5 à 10 % avec les sorts. Niveau 4 → 20 % de chances que le temps de recharge d'un sort soit supprimé.

→ 20 % de chances que le temps de recharge d'un sort soit supprimé. Niveau 5 → Tous les effets sont améliorés de 30 %.

Ouvrier

Niveau 1 → Les ressources obtenues augmentent de 10 à 30 %.

→ Les ressources obtenues augmentent de 10 à 30 %. Niveau 2 → Inflige davantage de dégâts aux ressources de 15 à 25 %.

→ Inflige davantage de dégâts aux ressources de 15 à 25 %. Niveau 3 → La vitesse du galop est augmentée de 10 à 20 %.

→ La vitesse du galop est augmentée de 10 à 20 %. Niveau 4 → Un filon à 3 % de chances d'être détruit sur le coup tout en recevant un gain de vitesse.

→ Un filon à 3 % de chances d'être détruit sur le coup tout en recevant un gain de vitesse. Niveau 5 → Tous les effets sont améliorés de 30 %.

V Rising propose aux joueurs de, afin d'obtenir quelques passifs plus ou moins intéressants, mais d'une façon plutôt originale : en buvant le sang des ennemis. Vous avez ainsi plusieurs classes, lesquelles ont même plusieurs niveaux, selon la qualité du sang de l'ennemi, et vous pourrez même en changer en cours de route. Dans le but de ne pas être perdu si vous ne savez pas versNous avons, au total,, à l'heure où ces lignes sont écrites. Certains sont plus difficilement trouvables que d'autres, alors que les bonus permettent de trouver une classe qui convient à sa façon de jouer. Voici tous les détails.Ainsi, selon votre façon de jouer, vous pouvez aisément choisir une classe infligeant des bonus à votre domaine de prédilection. Qui plus est, en cours de route, vous pourrez construire une prison pour garder vos meilleures proies et donc toujours avoir un sang de qualité.