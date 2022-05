V Rising : Comment éviter/résister au soleil ?

Comment éviter/résister au soleil dans V Rising ?

La petite introduction, lorsque vous lancez une nouvelle partie de, vous apprend les bases du craft et de combat, toutefois, elle n'explique pas tous les détails de survie. Nous apprenons la plupart des choses en cours de route, bien que des explications soient toujours données. Pour ce qui est du, le jeu ne nous aide pas énormément. C'est pourquoi nous vous donnonsEn tant que vampire, il est logique quepour nous. Ici, après une poignée de secondes d'exposition, nous brûlons tout simplement, et la mort est toute proche. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention à nos déplacements en journée, afin de ne pas mourir, brûlé par le soleil.Tout d'abord, sachez que l'horloge présente en haut à droite de l'écran vous indique le moment de la journée, et quand la nuit va tomber, ou quand le soleil va se lever. N'hésitez donc pas à programmer vos différentes excursions en fonction du moment de la journée. Si, par malheur, vous vous retrouvez dehors alors que le soleil est à son zénith, il vous faut trouver de l'ombre. Derrière un arbre, à côté d'une pierre, toute zone d'ombre est la bienvenue. Pensez toutefois à ne pas y rester immobile trop longtemps, puisque la terre sur laquelle vous êtes bouge, et donc les rayons du soleil aussi.Une fois que tout cela a été assimilé, la survie sera un peu plus facile. Cependant, il est important de savoir que vous pouvez avoir bien plus d'outils pour, et ne pas prendre de dégâts inutilement. Premièrement, dans votre base, n'hésitez pas à construire un (ou plus)pour un coût de 120 pierres. Celui-ci, avec des os, crée une zone brumeuse, permettant de. Vous pouvez ainsi en disposer proche de votre base (et même dans votre base en attendant d'avoir un toit).Deuxièmement, et c'est probablement la chose la plus utile, vous pouvez. En consommant ces breuvages, vous ne subirez pas (ou peu) de dégâts.Dans tous les cas,, et il faut toujours se méfier de lui.