V Rising : Codes de triche et cheat codes, comment les utiliser ?

Comment activer un code de triche (cheat code) dans V Rising ?

Liste des codes de triche de V Rising

Codes de triche basiques

Addtime

Alias

Adminauth

Admindeauth

Bancharacter (Ajouter le nom du personnage/joueur)

(Ajouter le nom du personnage/joueur) Banned

Banuser (Steam ID)

(Steam ID) Bind

Clanaccept

Clandecline

Clear

ClearTempBindings

Claninvite

Clanleave

Connect (Address, Steam ID, Port, Password)

(Address, Steam ID, Port, Password) Disconnect

GatherAllAllies

GatherAllAlliesExceptMe

GatherAllNonAllies

GatherAllPlayers

GatherAllPlayersExceptMe

Give (Pour obtenir des ressources → nom - nombre)

(Pour obtenir des ressources → nom - nombre) Giveset (Nom)

(Nom) Hidecursor

Kick (Ajouter le nom du personnage/joueur)

(Ajouter le nom du personnage/joueur) Kill

List

Listusers

Localization

MultiCommand

PlayerTeleport

Reconnect

Setadminlevel (Utilisateur, niveau)

(Utilisateur, niveau) Unbind

Unban

Commandes pour les administrateurs

Adminonlydebugevents

ClientBuildingDebugging

Copy

CopyDebugDump

CopyPositionDump

CreateDebugDump

CreatePerformanceDump

DebugViewEnabled

Depthoffield

DumpArchetypeInformatio n

n DumpBlobAssetMemoryInfo

DumpChunkFragmentation

DumpComponentMemoryInfo

DumpDynamicBufferMemoryInfo

DumpEntity

DumpEntityQueries

DumpEverything

DumpPrefabGUIDEntities

DumpQueryArchetypes

DumpSystemMemory

GarbageCollectArchetypes (

( GcCollect

JobThreads

Logdestroyevents

Lowqualityatmosphere

MeasureSystemPerformance

OpenCrashDumpFolder

OpenLogsFolder

PerformanceTestChunks

Performchunkdefragmentation

Printactivesequences

Printactivesounds

Printallsequences

Printdestroyevents

PrintDynamicResSettings

Printsunvfxstate

Setmipmaplevel

Setresolution

Setsystemenabled

Startbuildwallpaper

Texturestreamingenabled

Texturestreamingmaxlevelreduction

Texturestreamingmemorybudget

ToggleDebugViewCategory

ToggleObserve

ToggleSetting

UnloadUnusedAssets

Useoptimizedqueries

À l'image de nombreux autres jeux, vous pouvez, bien que l'expérience n'en sera pas forcément meilleure. Il est toujours plus agréable (et satisfaisant) de jouer normalement à un jeu, sans utiliser de, sauf de temps à autre pour se détendre, par exemple. Cependant, certainspourraient vous être utiles et ne sont pas vraiment de la triche à proprement parler.Pour cela, vous allez devoir passer par, laquelle vous permettra d'entrer desTout passe par la console de jeu, laquelle sera utile à tous les joueurs et pas seulement celles et ceux souhaitant utiliser des. Celle-ci n'est pas activée par défaut. Vous allez devoir vous rendre dans le menu du jeu, en appuyant sur la touche « Échappe » et vous rendre dans la partie « Options » puis « Général ». Vous verrez, en bas des réglages concernant l'interface, la ligne « Console activée ». Il suffit de cocher la case pour que la console soit active et entrer ensuitePour ouvrir la console de V Rising, il suffit ensuite d'appuyer en même temps sur les touches 7 et Alt Gr (la touche Alt qui se trouve à droite du clavier). Une fois la console ouverte, il faut entrer le code « adminauth » pour activer l'accès. Vous n'avez, ensuite, plus qu'à entrer l'un des nombreux codes de triche présents dans les listes ci-dessous. Pour fermer la console, vous n'avez qu'à réappuyer sur la même combinaison de touches.Notez qu'il existe une multitude de codes de triche pour V Rising. Certains peuvent être réellement utiles pour gagner du temps, puisque nous pouvons nous téléporter, faire spawner des ressources ou avancer le temps, alors que d'autres seront davantage utiles pour les modérateurs/administrateurs. Dans tous les cas, tous les codes de triches/commandes de V Rising sont disponibles ci-dessous.