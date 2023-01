Uncharted : Un possible nouvel opus teasé dans un trailer live-action de PlayStation

Un nouvel opus Uncharted en approche ?

Comme annoncé par PlayStation, les joueurs et les joueuses désirant acheter une PS5 devraient normalement en trouver plus facilement, à présent, car la firme est parvenue à augmenter son offre dans le monde entier. Pour l'occasion,, nommé « Live from PS5 - Bringing the Extraordinary ».(God of War, Horizon, Gran Turismo, etc.), notamment Final Fantasy XVI etNéanmoins, une scène très courte questionne les internautes. En effet, à un moment donné, nous pouvons voir une jeune femme, possédant une torche, explorer une cave et y découvrir ce qui semble être un artefact. Pour beaucoup,dont la protagoniste pourrait (spoiler) être la fille de Nathan Drake et Elena Fisher, Cassie. Pour autant, rien n'est confirmé.Bien que Neil Druckmann ait récemment déclaré que Naughty Dog en avait « terminé » avec la licence Uncharted , un autre studio de développement pourrait, possiblement, prendre la relève. Évidemment, et comme à l'accoutumée, il est préférable d'attendre une nouvelle communication officielle pour savoir. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.