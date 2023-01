Uncharted : Naughty Dog en aurait « terminé » avec la licence

PC Édition Standard → 23,99 € au lieu de 49,99 €, soit 52 % de réduction.



La licence Uncharted est présente dans le paysage vidéoludique depuis des années. Dernièrement, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir ou redécouvrir Uncharted 4: A Thief's End et Uncharted: The Lost Legacy grâce à, qui est sorti au début de l'année 2022 sur PS5 puis sur PC. Or,En effet, lors d'une récente interview avec les journalistes de BuzzFeed , Neil Druckmann s'est exprimé quant à la licence Uncharted et a, ainsi, déclaré : « [...] Pour nous, Uncharted a eu un succès fou - Uncharted 4 était l'un de nos jeux les plus vendus - et nous avons pu mettre notre dernier coup de pinceau à cette histoire et dire que nous avons terminé. Nous passons à autre chose [...] ».Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Remarquons tout de même qu'au cours de l'interview, Neil Druckmann a également parlé de l'autre licence phare de Naughty Dog, soit The Last of Us, et a indiqué que le studio de développement n'exclut pas la possibilité de développer un troisième opus Rappelons, pour conclure, qu'Uncharted: The Lost Legacy Collection est à retrouver sur la dernière console de PlayStation, la PS5, ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam). Si vous êtes intéressé par cette compilation, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous la propose sur PC à moindre coût :