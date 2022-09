Uncharted: Legacy of Thieves Collection : Les configurations PC

Les configurations PC d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Configuration minimale (30 FPS - 720p)

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

→ Windows 10 64 Bit Processeur → Intel Core i5-4430 ou AMD Ryzen 3 1200

→ Intel Core i5-4430 ou AMD Ryzen 3 1200 Carte graphique → Nvidia GTX 960 (4 Go) ou Radeon R9 290X (4 Go)

→ Nvidia GTX 960 (4 Go) ou Radeon R9 290X (4 Go) Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 126 Go d'espace libre

Configuration recommandée (30 FPS - 1080p)

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

→ Windows 10 64 Bit Processeur → Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1500X

→ Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1500X Carte graphique → Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 570 (4 Go)

→ Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 570 (4 Go) Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 126 Go d'espace libre

Configuration Performance (60 FPS - 1440p)

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

→ Windows 10 64 Bit Processeur → Intel Core i7-7700k ou AMD Ryzen 7 3700X

→ Intel Core i7-7700k ou AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique → Nvidia RTX 2070 (8 Go) ou AMD RX 5700 XT (8 Go)

→ Nvidia RTX 2070 (8 Go) ou AMD RX 5700 XT (8 Go) Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 126 Go d'espace libre

Configuration Ultra (60 FPS - 4K)

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

→ Windows 10 64 Bit Processeur → Intel Core i9-9900k ou AMD Ryzen 9 3950X

→ Intel Core i9-9900k ou AMD Ryzen 9 3950X Carte graphique → Nvidia RTX 3080 (10 Go) ou AMD RX 6800 XT (16 Go)

→ Nvidia RTX 3080 (10 Go) ou AMD RX 6800 XT (16 Go) Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 126 Go d'espace libre

Comme plusieurs autres jeux PlayStation (, pour ne citer que ces exemples),(contenant Uncharted 4: A Thief's End et le standalone Uncharted : The Lost Legacy) a également le droit à son portage PC. Les joueurs et les joueuses, désirant découvrir les dernières aventures de Nathan Drake et celles du duo Chloe Frazer/Nadine Ross, se demandent alorsComme vous pourrez le remarquer grâce aux informations disponibles ci-dessous,. Les joueurs et les joueuses qui voudront profiter des meilleures résolutions graphiques devront être équipés d'une très bonne machine. Comprenant Uncharted 4: A Thief's End et Uncharted: The Lost Legacy, le poids total d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection est également plutôt conséquent.Pour rappel, Uncharted: Legacy of Thieves Collection est disponible depuis le début de cette année sur PS5. Le portage PC sort le 19 octobre 2022, notamment sur la plateforme Steam et sur l'Epic Games Store.