Uncharted : L'espoir de voir un nouvel opus ravivé par une mystérieuse image



le 03 avril 2026 à 18h28 Publié par Justine Manchuelle le 03 avril 2026 à 18h28

Si Intergalactic: The Heretic Prophet occupe actuellement les équipes de Naughty Dog, Neil Druckmann avait annoncé que le studio travaillait en parallèle sur un autre jeu. Or, une publication laisse penser que le projet en question pourrait être un jeu Uncharted.