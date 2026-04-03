Uncharted : L'espoir de voir un nouvel opus ravivé par une mystérieuse image

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 avril 2026 à 18h28
Si Intergalactic: The Heretic Prophet occupe actuellement les équipes de Naughty Dog, Neil Druckmann avait annoncé que le studio travaillait en parallèle sur un autre jeu. Or, une publication laisse penser que le projet en question pourrait être un jeu Uncharted.
Uncharted : L'espoir de voir un nouvel opus ravivé par une mystérieuse image
Au grand désespoir des admirateurs de Nathan Drake, la dernière aventure Uncharted qui est arrivée sur nos consoles remonte à 2022 avec Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Depuis, l'idée de revoir l'explorateur s'est estompée d'année en année, surtout après l'annonce du projet Intergalactic: The Heretic Prophet.

Mais un cliché montrant un canon partagé le 17 février 2026 a emballé les passionnés de la franchise qui y voient le premier signe du retour de la saga. 

Une recherche pour un projet inconnu qui a enflammé la toile

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L'image en question a été publiée par Shaun Escayg, le réalisateur d'Uncharted: The Lost Legacy, sur son compte Instagram. Celle-ci montre un paysage mêlant palmiers et océan, avec une vaste ville côtière en arrière-plan. Le premier plan semble montrer les vestiges d'une zone fortifiée sur laquelle un canon est posé. Mais le détail le plus intéressant reste la description de cette photo qui se résume en un seul mot : « Research ».

 
 
 
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Une publication partagée par Shaun Escayg (@shaun_escayg)


Les recherches préparatoires sont une étape fondamentale dans le développement d'un jeu vidéo, d'une série ou d'un film. Il est donc logique de voir Shaun Escayg préparer un tableau d'inspiration avec quelques idées pour son nouveau projet. Mais le fait qu'il ait réalisé l'opus The Lost Legacy fait que les internautes se sont rapidement emballés. Dans les commentaires, les mots « Uncharted 5 » et « The Upcoming Uncharted » reviennent régulièrement.

La licence Uncharted bientôt de retour ? Difficile à dire pour le moment 

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Même s'il n'a pas été évoqué depuis longtemps, l'idée d'un cinquième opus d'Uncharted est envisageable. En mai 2025, Neil Druckmann affirmait que Naughty Dog travaillait sur un autre jeu dont il serait le producteur. Cependant, rien n'a encore été officialisé et Shaun Escayg n'a pas donné d'indices supplémentaires. 

Pour l'heure, ce potentiel retour d'Uncharted reste donc de l'ordre de la spéculation. Sachant que le dernier jeu de la franchise (hors remake ou compilation) est sorti en 2017, un possible retour pour l'arrivée de la PlayStation 6 serait une belle surprise et une locomotive pour appuyer le lancement de la console. Mais il faut maintenant attendre une présentation officielle pour confirmer cette théorie.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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