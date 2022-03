Uncharted: Legacy of Thieves Collection : Une date de sortie fuite pour la version PC

PlayStation Édition Standard → 42,99 € au lieu de 49,99 €, soit 14 % de réduction. Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tout comme Horizon: Zero Dawn, Days Gone et God of War, une autre licence phare de chez PlayStation doit débarquer sur PC au cours de cette année 2022. Il s'agit d'Uncharted, et plus précisément d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Cette compilation remasterisée regroupe plusieurs opus : Uncharted 4: A Thieve's End et Uncharted: The Lost Legacy. Pour l'heure, aucune date de sortie précise et officielle n'a été donnée quant à l'arrivée du portage sur PC. Mais,En effet, la base de données de Steam a récemment été mise à jour et semble indiquer une potentielle date de sortie pour Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PC. Selon cette liste,. Cela tombe un vendredi, soit le jour de la plupart des sorties de jeux vidéo. Ainsi, cela pourrait être tout à fait plausible.Par ailleurs, cette même liste indique la date de sortie de d'autres titres, dont Oxenfree II: Lost Signals, Test Drive Unlimited Solar Crown, par exemple.En revanche,Il vaut mieux attendre une communication officielle de la part du studio de développement ou de l'éditeur d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection pour en avoir le coeur net. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant.Si vous êtes sur PS5, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose Uncharted: Legacy of Thieves Collection à un prix réduit :