Uncharted: Legacy of Thieves Collection : Un pic de joueurs moins important que les précédents portages Sony

PC Édition Standard → 34,49 € au lieu de 49,99 €, soit 31 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs années maintenant, les joueurs et les joueuses voient arriver des portages de jeux Sony/PlayStation sur PC. D'ailleurs, il y a seulement quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes,s'est rendu disponible sur ladite plateforme de jeu. Malheureusement, à en juger les derniers chiffres connus, cette compilation ne connaît pas un très très grand succès sur PC.En effet, d'après les statistiques disponibles sur SteamDB , le pic le plus important de personnes jouant à. Ce chiffre a été atteint dimanche 23 octobre, soit quatre jours après le lancement officiel du soft. À titre de comparaison,avait enregistré un pic à 27,450 joueurs et Horizon Zero Dawn à 56,557. Les records étant détenus par, avec un pic à 66,436 et par(2018), avec 73,529. De ce fait, à l'heure actuelle,Pour rappel, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, disponible sur PC et PS5, comprend deux titres, soit Uncharted 4: A Thief's End ainsi que l'opus, qui est sorti en 2017. Si vous êtes intéressé par cette compilation, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose sur PC à moindre coût :