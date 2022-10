Uncharted: Legacy of Thieves Collection : Heure de sortie en France

Heure de sortie d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Les portages des exclusivités Sony sur PC continuent de suivre leur chemin. Après les arrivées des excellents Marvel's Spider-Man ou encore de God of War, c'est au tour de la franchise Uncharted de débarquer sur Steam et l'Epic Games Store, par le biais de la Legacy of Thieves Collection. Si vous faites partie des nombreux joueurs qui souhaitent en profiter dès que possible, nous vous indiquonsSi vous figurez parmi les amateurs inconditionnels de la franchise, et que vous souhaitez depuis de nombreuses années découvrir l'un des opus de la saga, sachez que l'arrivée de lasur Steam et sur l'Epic Games Store se fait ce. Vous pourrez, à partir de ce moment-là,. Vous pouvez d'ailleurs l'obtenir en faisant quelques économies grâce à notre partenairePour rappel, cettecomporte deux jeux. Le premier est Uncharted 4: A Thief's End, sorti initialement en 2016 et Uncharted: The Lost Legacy, sorti, lui, en 2017. Le premier nous mettra sur les traces d'un pirate pour découvrir son trésor alors que le deuxième nous fera voyager en Inde. Vous pourrez jouer à ces deux productions, dans une version totalement conçue pour PC et des graphismes remis au goût du jour.Si ce portage est un succès, il est possible que d'autres titres Uncharted, l'une des exclusivités Sony les plus appréciées des joueurs, voient le jour sur PC. Dans tous les cas, et à l'instar de toutes les arrivées de jeux PlayStation sur PC ces dernières années, Uncharted: Legacy of Thieves Collection devrait être une réussite.