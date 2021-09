Uncharted: Legacy of Thieves Collection arrive sur PS5 et PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le PlayStation Showcase a été l'occasion pour Naughty Dog d'annoncer l'arrivée de(Steam et Epic Games Store), via la bande-annonce visible ci-dessus. Il s'agit plus précisément d'un, à savoir Uncharted 4: A Thief's End ainsi que The Lost Legacy , sortis originellement en 2016 et 2017 sur PS4. Malheureusement, rien n'a été annoncé, à l'heure actuelle, concernant les trois premiers opus de la saga.Pour profiter de ce, il faudra attendre « début 2022 ». Quant à la version PC, elle est actuellement en cours de développement chez Iron Galaxy, un studio spécialisé dans le portage sur d'autres plateformes, et sortira « peu de temps après la version PS5», sans plus de détail.Ce Legacy of Thieves Collection permettra à la fois aux heureux possesseurs de PS5 de découvrir ou redécouvrir l'une des licences phares de Naughty Dog tout en s'inscrivant dans la volonté de Sony de s'ouvrir partiellement au marché du PC. Mises à part les plateformes concernées et une date de sortie approximative, nous ne disposons que de très peu d'informations. Mais comme nous pouvons l'apprendre sur le post du PlayStation Blog dédié à cette annonce,