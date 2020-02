Uncharted : Naughty Dog n'est pas contre un nouvel opus

La célèbre franchise de Sony, Uncharted, pourrait voir un nouvel opus débarquer prochainement, étant donné que les développeurs ne sont pas contre la création d'un nouvel opus.

Nous avons la chance d'avoir la liberté que nous accorde Sony [...] Nous avons réalisé Uncharted 4 et depuis nous n'en avons pas fait d'autres. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, nous verrons.

est l'une des exclusivités Sony les plus appréciées, avec cinq opus majeurs, sans compter celui sorti sur PS Vita et The Nathan Drake Collection, regroupant les trois premiers épisodes. Cependant, depuis 2017 et la sortie d', un standalone relatant les événements ayant lieu après, aucun autre opus n'a vu le jour, et ce malgré l'envie des amateurs de l'univers de voirreprendre du service.Si les espoirs sont encore minces,et n'est pas contre développer un nouveau jeu. Lors d'un récent stream , notamment à l'occasion de la sortie prochaine de The Last of Us: Part 2 (également développé par Naughty Dog), ce dernier n'a pas caché son envie de sortir un nouvel Uncharted si l'occasion se présentait à nouveau.De plus,a poursuivi en indiquant qu'ils « allaient en parler ». Bien évidemment, nous sommes encore loin d'un potentiel, mais il est bon de savoir que. Qui plus est, avec l'arrivée de la, il est possible que le studio et Sony s'accordent pour un nouvel opus, qui serait une exclusivité et pourrait permettre d'augmenter les ventes de cette nouvelle console.