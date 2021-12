Tribes of Midgard : Saison 2, Saga du Serpent, tous les détails

Saison 2 et saga du Serpent de Tribes of Midgard

Teasée il y a quelques jours,. Après un peu plus de quatre mois passés en saison 1, qui était la Saga du Loup, c'est au tour du serpent de faire son arrivée, lors de la saison 2. Mise à jour majeure pour le jeu, d'innombrables nouveautés sont introduites, dans le but d'augmenter le contenu et de faire en sorte que les joueurs se réintéressent à ToM.Comme nous le savions déjà,. C'est l'ajout majeur de cette nouvelle saison, augmentant drastiquement les possibilités, puisque de nouvelles ressources et menaces sont implantées, alors qu'une multitude de petites îles pourront être visitées. Trois bateaux peuvent être confectionnés grâce au chantier naval (qui devra lui aussi être construit) :Dans la continuité, et parce qu'il était très frustrant de sauter par inadvertance dans l'eau et de mourir, il est maintenant possible de nager. Bien que de la stamina soit utilisée et qu'il est donc impossible de nager des heures durant, cette nouvelle fonctionnalité sera très utile. Concernant le boss de Saga, Jörmungandr, qui prend bien évidemment l'apparence d'un serpent géant, il se trouve dans « une tanière au cœur de l'océan ». À vous de découvrir son repère et de l'anéantir, avant qu'il ne réduise en cendres Midgard.Enfin, concernant le reste des nouveautés majeures, nous pouvons mentionner de nouvelles quêtes. Certains ennemis peuvent également vous empoisonner, infligeant des dégâts durant quelques secondes si vous êtes affectés. Un système d'armure fait également son arrivée, donnant quelques bonus supplémentaires. Côté créatures, nous pouvons mentionner les Seals, qui ont élu domicile sur les côtes, les Selkie, qui vous ralentiront si vous approchez trop d'elles ou encore les Fossegrim. Naturellement, de nouveaux camps à nettoyer sont introduits. Des runes inédites et des starters kits sont également disponibles, pour augmenter les possibilités.En parallèle, un événement spécial fin d'année est lancé. Nommé Yulidays, il se divise en trois parties d'une semaine chacune, permettant de remporter quelques récompenses en réalisant de petits défis.. Vous pouvez retrouver tous les détails (en anglais) sur le site officiel . Si vous souhaitez l'acquérir sur l'une de ces plateformes tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :