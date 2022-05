Tribes of Midgard : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Tribes of Midgard ?

Tribes of Midgard est un jeu d'action-aventure, avec des mécaniques de roguelike, développé par Nosfell et édité par Gearbox Software. Le titre s'est rendu disponible en juillet 2021 sur PC, PS4 et PS5. Depuis son lancement officiel, beaucoup de joueurs et de joueuses se lancent dans l'aventure et se demandentChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu, d'autant plus un jeu comme Tribes of Midgard. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas de Tribes of Midgard, cela pourrait également dépendre de plusieurs paramètres, notamment si vous jouez seul ou avec des amis. Par ailleurs, le titre embarque un système procédural, notamment quant aux cartes de jeu et permet une certaine répétitivité.Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs. Ce dernier étant un jeu qui se joue par session, très majoritairement, il est difficile d'estimer une durée de vie précise. Ainsi,(comptez une dizaine d'heures, le temps de prendre en main toutes les mécaniques). Cependant, si vous souhaitez débloquer tous les succès et atteindre le 100 %, cela va dépasser la quarantaine d'heures de jeu.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5 et PC. Si vous désirez vous plonger dans cette aventure nordique, développée par Norsfell, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits et vous permet ainsi de faire quelques économies :