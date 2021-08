Tribes of Midgard : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Voyagez rapidement grâce aux sanctuaires

Dans, l'exploration est l'élément le plus important, puisque cela va vous permettre de trouver une multitude de ressources et de lieux intéressants pour la suite de vos aventures, afin de vous préparer à affronter les Jotnar, entre autres. Néanmoins, à plusieurs reprises et pour diverses raisons, vous allez. Sachez que cela est possible, grâce auxPour pouvoir, il faut avant toute chose en débusquer un. Il n'y a qu'une seule façon de les trouver : explorer la carte, qui est pour rappel générée de manière procédurale. Ces, faits de pierres, prennent l'apparence d'une étoile sur votre carte, grisâtre lorsque vous le trouvez, jaune qui tire vers le doré une fois qu'il est activé. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur la touche indiquée.Une fois unactif, il pourra vous téléporter automatiquement et sans dépenser de ressource vers un autre, ou votre village, qui en possède un actif par défaut, sur la gauche.Vous pouvez activer autant deque possible et nous vous recommandons d'ailleurs de le faire, étant donné que cela vous fait gagner de précieuses minutes, le temps étant compté dansNéanmoins, si vous n'avez pas encore ded'activé ou qu'aucun n'est disponible à proximité, mais que vous devez à tout prix rejoindre votre village, sachez que vous pouvez activer une pierre spéciale. En effet, en appuyant sur la touche « T » sur PC, vous allez être téléporté vers votre village en trois secondes. Idéal pour le rejoindre si vous êtes attaqué et n'avez plus de vie, ou pour aller le défendre une fois la nuit tombée...