Tribes of Midgard : Les classes, comment les débloquer ?

Comment débloquer les classes dans Tribes of Midgard ?

Gardien

Pour débloquer le Gardien, vous allez devoir battre 3 Jotnar.

Adeptes du dieu Forseti, les Gardiens sont de justes défenseurs qui gardent leur sang-froid pour protéger leurs alliés et provoquer leurs ennemis. Leur bouclier endurci et leur forte constitution peuvent supporter une avalanche d'attaques.

Voyant

Pour débloquer le Voyant, vous allez devoir utiliser le Bifrost pour quitter 10 mondes.

Adeptes de la déesse Iðunn, les Devins sont les protecteurs dévoués du royaume. Grâce au lien sacré qui les unit à l'Arbre Monde, ils contrôlent leur environnement comme nul autre pour renforcer leurs alliés et affaiblir leurs ennemis.

Chasseur

Pour débloquer le Chasseur, vous allez devoir activer tous les sanctuaires dans un monde.

Adeptes de la déesse Skaði, les Chasseurs sont des traqueurs redoutés et tapis dans l'ombre qui n'ont pas leur pareil pour piéger leur proie. Les âmes de ces explorateurs rusés sont liées à des totems magiques qui leur permettent de tromper leur destin.

Berserker

Pour débloquer le Berserker, vous allez devoir vaincre 20 ennemis en 10 secondes dans un monde.

Adeptes de la déesse Thrúðr, les Berserkers recherchent toujours les ennuis. Animés par le feu qui brûle en eux et ivres d'adrénaline, ces combattants explosifs frappent leurs ennemis avec une colère implacable.

Sentinelle

Pour débloquer la Sentinelle, vous allez devoir bloquer 25 attaques en 10 secondes dans un monde.

Adeptes de la déesse Syn, les Sentinelles ne font qu'un avec leurs boucliers. Capables de garder leur sang-froid au cœur de la bataille, elles encouragent leurs alliés à rester sur le qui-vive et utilisent leurs techniques de bouclier avancées pour bloquer, parer et frapper afin d'étourdir l'ennemi.

Vigile

Pour débloquer le Vigile, vous allez devoir survivre au-delà du 15e jour dans un monde.

Adeptes de la déesse Iðunn, les Vigiles veillent sur la contrée avec dévotion. Porteurs énergiques, ils multiplient les allers-retours comme la tempête, amenant la lumière sur leurs alliés et le tonnerre sur leurs ennemis.

Étant donné qu'il mêle aspects survie, RPG et rogue like, entre autres, il n'est pas étonnant de savoir que. Ces dernières permettent de personnaliser la façon de jouer, chacune ayant des capacités uniques, parfois très intéressantes, mais aussi un arbre de compétences qui lui est propre. Toutefois, elles ne sont pas toutes débloquées dès le début de la partie. Il va pour cela falloir jouer et accomplir quelques actions en mode saga (et non en mode survie).Ainsi, à l'heure où ces lignes sont écrites,, que sont :, sachant que les deux premières sont jouables dès le début.Pour le reste, il va falloir transpirer, tuer et aussi mourir dans ce monde, puisque certaines choses pour débloquer des classes peuvent vous demander du temps. Voici en détail les conditions requises pourConcernant la classe, il s'agit d'un type accès sur la défense, qui peut encaisser un peu plus de dégâts que les autres. Idéal pour celles et ceux qui aiment tanker.Concernant la classe, aussi appelée Devin, sachez qu'elle vous permet, notamment, de réanimer rapidement des alliés. Les Voyants maîtrisent également l'épée à la perfection.Le Chasseur est probablement le type de personnages le plus polyvalent. En plus de placer un totem de rappel, il peut poser des pièges et des leurres, utile pour prendre les devants dans les combats complexes.Pour ce qui est de cette classe, elle est adaptée aux joueurs aimant plus que tout infliger des dégâts et partir au combat. Très résistant, il peut également étourdir ses ennemis.La classe en question sera appréciée par les joueurs qui aiment tenter les choses en solo, de leur côté, pour affaiblir les ennemis. Leur santé se régénère également seule.Les Vigiles ne sont pas des combattants hors pair, mais peuvent se rendre rapidement au village, ce qui peut les rendre intéressants si vous jouez en équipe.Si vous vous demandez, sachez que cela dépend essentiellement de votre façon de jouer. N'hésitez pas à les tester, vous devriez très vite accrocher avec une ou deux classes, certaines étant très différentes. Qui plus est, si vous êtes en groupe, essayez de former une certaine alchimie, afin de vaincre plus facilement les ennemis et avancer plus rapidement dans vos quêtes.