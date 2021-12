Tribes of Midgard : La saison 2 partage sa date de sortie et ajoute l'exploration des océans

La saison 2 de Tribes of Midgard se dévoile

Disponible depuis le mois de juillet,a réussi à se bâtir une jolie petite communauté. Les développeurs ont déjà ajouté quelques nouveautés, mais, apportera des fonctionnalités majeures et attendues. Vous pourrez en effet nager et construire des bateaux pour explorer les océans et découvrir un nouveau boss.À la suite des nombreux retours qui demandaient aux développeurs d'implanter des bateaux, puisqu'un Viking sans bateau n'est pas un Viking, il sera possible d'en fabriquer. Mieux encore, nous pourrons nager et explorer l'océan pour y découvrir des ressources spéciales.Concernant la natation, celle-ci est bien évidemment limitée par l'endurance, mais vous pourrez explorer les alentours sans bateau, bien que cela soit risqué. Une fois le chantier naval construit, vous pourrez mettre sur pied un navire, sachant plusieurs types de bateaux sont disponibles, selon le niveau du chantier naval, mais aussi vos besoins et votre stock de ressources. Naturellement, de nombreux ennemis se concentreront sur les côtes, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, restez toujours sur votre garde, pour éviter de mourir bêtement.Avec cette mise à jour,. Les marchands et d'autres points d'intérêts pourront même spawner sur ces îles, contrairement aux joueurs et le village, qui sera toujours sur le continent principal.Pour le reste des informations concernant cette saison 2, sachez que de nouvelles runes sont ajoutées. Le boss de Saga sera dévoilé plus tard, mais nous savons qu'il se trouvera sur une île en pleine mer. Quant à Fenrir, boss de la saison 1, il pourra toujours être affronté.Cette. D'autres saisons et mises à jour de contenu seront publiées en 2022 assure Norsfell, en charge de son développement.