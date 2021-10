Tribes of Midgard : La mise à jour de mi-saison 1 est là, tous les détails

Mise à jour 1.50 Tribes of Midgard

Comme prévu,. Norsfell avait donné rendez-vous à sa communauté ce 5 octobre pour la mise à jour de mi-saison, et vient de lever le voile sur l'entièreté du contenu qui arrive.Si les grandes lignes avaient déjà été dévoilées, nous avons maintenant tous les détails de la mise à jour. Tout d'abord, cinq nouveaux sets de cosmétiques viendront en rotation dans la boutique, dont le set V1.K1.NG, alors que plusieurs seront lancés à l'occasion d'Halloween.Côté contenu, ce qui intéresse le plus la communauté,, vous octroyant quelques bonus selon la façon dont vous jouez. De plus, une variante du boss de saga, Fenrir, arrive, proposant un nouveau look, mais aussi des capacités différentes. Vous avez une chance sur deux de rencontrer le nouveau ou l'ancien boss. Dans le même temps, de nouveaux défis ont été ajoutés (journaliers et hebdomadaires) pour récupérer encore plus de récompenses.Celles et ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur bonheur avec les starter kits, sachez que trois autres ont été ajoutés, les développeurs souhaitant en effet offrir plus de solutions aux joueurs. Nous trouvons le Shield Offense, le Life Giver et enfin le Life & Death. Le premier s'obtient en échange de cornes dorées et les deux autres en réussissant les nouveaux défis de saga.En outre,, lequel, en plus de proposer des cosmétiques, verra certains PNJ, comme les Gobelins ou parfois des Helthings arborer un look spécial. Une musique pourra même être entendue pour l'occasion la nuit en défendant le village. Des défis seront également mis en place. Le patch notes complet de la mise à jour est à retrouver sur le site officiel Tribes of Midgard est, pour rappel, disponible uniquement sur PC et PlayStation. Aucune sortie sur Switch ou Xbox ne semble d'actualité.