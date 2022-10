Tribes of Midgard : L'événement Valhalloween a débuté

Évènement Valhalloween sur Tribes of Midgard, dates et détails

Du 11 au 17 octobre : Challenge #1. Défi : Éliminer 75 Pumkin Goblins. Récompense : Portrait Vybyn.

Du 18 au 24 octobre : Challenge #2. Défi : Éliminer 50 Val Helthing. Récompense : Animal de compagnie Frog Prince.

Du 25 au 31 octobre : Challenge #3. Défi : Éliminer 25 Werewolves. Récompense : Portrait Frog Prince.



Our Valhalloween patch yesterday brought an increase to the Construction limit, 3 weekly Festive Challenges, new Cosmetics, and some QoL improvements! Here's a quick recap ✨



Have you hopped in game yet? 🎃 pic.twitter.com/ipJCEubQ0V — Tribes of Midgard (@tribesofmidgard) October 12, 2022

Halloween approche à grand pas. Pour l'occasion, Norsfell a prévu un événement dédié, intitulé, sur Tribes of Midgard. D'ailleurs, celui-ci est d'ores et déjà disponible sur le jeu et apporteainsi que desTout d'abord, remarquons que l'événement Valhalloween est disponible jusqu'ausur Tribes of Midgard. Durant celui-ci, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'accomplir, sur plusieurs semaines, afin de récupérer des. Voici le calendrier partagé par les développeurs :Par ailleurs, deetont été ajoutés à la boutique du jeu. Ils peuvent être débloqués grâce à des Platinum Coins ou bien des Golden Horns. Le studio de développement en charge du titre a profité de cette mise à jour pourrencontrés par les joueurs (patch notes complet à retrouver sur le site officiel ).est disponible sur PC, Xbox, Nintendo Switch et PlayStation. Si vous souhaitez l'acquérir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :