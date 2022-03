Tribes of Midgard évoque le futur, avec un nouveau mode de survie

Créer son village de A à Z, les joueurs apparaîtront dans un lieu sans village, qu'il faudra entièrement mettre sur pied.

Un système de construction revisité.

Un nouvel arbre de bénédiction pour personnaliser sa progression et débloquer des compétences autrefois réservées à des classes spécifiques.

Les Jötnar seront toujours présents dans le monde, mais n'attaqueront plus votre village.

Sorti à la fin du mois de juillet 2021,, lesquels ont tenté de défendre au maximum leur village face aux Jötnar. Depuis, nous avons eu le droit à deux mises à jour, dont celle de la saison 2 qualifiée de majeure et ajoutant son lot de contenu, comme le biome des océans et la possibilité de construire des bateaux.Après avoir réfléchi sur le rythme des mises à jour,Dans ce sens, Norsfell a revu ses plans à moyen terme et a fait le choix de nous dévoiler ce qui sera introduit prochainement. Nous n'aurons donc pas de mise à jour de mi-saga, étant donné que la prochaine étape est la saison 3, qui sera dévoilée d'ici peu de temps, laquelle devrait être le plus importante également.En attendant d'en savoir plus,, pour les joueurs ne souhaitant pas une expérience stressante, où la pression du temps pèse sur leurs épaules. Ce nouveau mode est « un mode Survie entièrement réinventé » selon leurs mots. Voici ce à quoi nous devons nous attendre :Dans le but de créer une expérience parfaite,. Nous en saurons plus ces prochaines semaines, notamment sur la saison 3. Malheureusement, aucune mention sur un portage de Tribes of Midgard sur Xbox n'a été faite est disponible sur PC et PlayStation. Si vous souhaitez l'acquérir sur l'une de ces plateformes tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :