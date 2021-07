Tribes of Midgard est-il cross-play ?

Depuis ce 27 juillet, il est possible de découvrir, un nouveau RPG dans l'univers des Vikings avec des caractéristiques plutôt sympathiques, nous donnant envie de continuer à y jouer, encore et encore.Disponible sur PC et consoles, avec la possibilité de jouer en ligne pour augmenter ses chances de survie, de nombreux joueurs se posent la question de savoir si leest activé.Ne tournons pas autour du pot trop longtemps, la réponse est non,. Étant donné que le titre est disponible aussi bien sur PC que sur PlayStation 4 et 5, plusieurs joueurs ont demandé aux développeurs, à savoir Norsfell, s'ils travaillaient sur la fonctionnalité, ce à quoi il a donné une réponse plutôt positive. Leest effectivement « quelque chose que nous étudions toujours ».Il se peut donc que nous accueillions led'ici quelques semaines, ou mois, afin de jouer avec ses amis sans restriction de plateforme. Si tel est le cas, le studio ne manquera pas de nous en dire plus au plus tôt.Sachez toutefois que si vous êtes sur PlayStation 4 vous allez pouvoir lancer une partie avec vos amis sur PlayStation 5, grâce au cross-gen. Si jamais vous êtes seul, vous pouvez toujours trouver des coéquipiers avec le matchmaking, bien que l'expérience puisse ne pas être parfaite., un RPG de survie ayant des caractéristiques de tower defense, est disponible sur PC par l'intermédiaire de Steam, PS4 et PS5.