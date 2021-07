Tribes of Midgard : Comment vendre ou acheter des objets ?

Comment vendre des objets dans Tribes of Midgard ?

Comment acheter des objets dans Tribes of Midgard ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un jeu assez complet si nous aimons ce genre de jeux, et les possibilités sont nombreuses pour progresser dans ce monde viking et vaincre les différents ennemis, qui veulent s'en prendre à vous et l'arbre de vie, nommé Yggdrasil. Pour cela, vous allez avoir besoin d'âmes, nécessaires pour donner de la force à cet arbre, mais aussi pour améliorer votre base dans le but d'obtenir un meilleur équipement. S'il est possible d'en obtenir en récoltant des ressources ou en tuant des ennemis, vous pouvez également en récupérer en vendant des objets.Vous devez vous en douter, vous n'allez pas pouvoir trouvertout de suite. Vous allez devoir explorer la carte afin de tomber sur un camp spécial où se trouvent deux marchands (camp symbolisé par une main tenant un sac). Malheureusement, il n'existe pas réellement d'emplacement fixe, étant donné que chaque monde est généré de manière procédurale. Toutefois, dans tous les cas,. Explorez donc en suivant les routes pour maximiser vos chances deVoici à quoi ressemble l'icône sur la carte :Vous allez ainsi pouvoir vendre n'importe quelle ressource. Il est donc intéressant de tout ramasser si vous avez besoin d'âmes assez vite. Autre petit conseil, si vous jouez à plusieurs, faites en sorte que l'un des membres de votre équipe parte rapidement en quête des marchands.Pour l'achat d'objets, il faudra ici chercher, lesquelles se trouvent également assez éloignées du village, mais toujours à proximité d'un chemin. Elles sont symbolisées par une icône « rune » en forme de T, toujours de couleur bleue. Ici, vous n'allez pas pouvoir acheter pléthore d'objets, mais quelques sorts ou des objets rares, dans le but de vous renforcer pour vaincre des ennemis, tels que les Jötnar.Voici à quoi ressemble l'icône sur la carte :Avec un peu de chance, un sanctuaire se trouvera à côté, permettant de rejoindre les marchands ou une sorcière assez rapidement. Tribes of Midgard reste disponible sur PC et PlayStation depuis ce 27 juillet.