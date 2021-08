Tribes of Midgard : Comment réparer ses armes et outils ?

Comment réparer ses armes et outils dans ToM ?

Vos armes, que ce soit des épées, des hachettes ou des arcs, votre bouclier et vos outils sont très utiles lors de l'exploration, notamment lorsque vous vous aventurez dans des biomes où les ressources sont moins communes et les ennemis peut-être plus puissants. Très vite, vous remarquerez que. Sachez qu'il est, au lieu d'en fabriquer de nouveaux, ce qui finira par vous coûter très cher en ressources.Lan'est pas la chose la plus compliquée à faire dans, étant donné que nous pouvons réparer notre équipement, quel qu'il soit, directement au village. Vous pouvez le faire sur le côté droit, dans l'établi du milieu, entre l'artisan pour les armes et celui des boucliers.Malheureusement, l'opération n'est pas gratuite et vous demandera d'utiliser des âmes. Le coût varie bien évidemment selon la rareté de votre objet, mais surtout de son état. Plus il est endommagé, plus il vous faudra dépenser des âmes pourUne fois que vous êtes face à l'établi, vous allez pouvoir choisir l'objet à réparer parmi les armes, le bouclier, vos outils (pioches et haches) ou encore votre équipement de protection.Pensez donc à avoir toujours quelques âmes en votre possession pour r, notamment avant de partir pour une longue exploration, un donjon ou encore en allant combattre un Jotnar.