Tribes of Midgard : Comment récupérer les récompenses saisonnière ?

Comment récupérer les récompenses saisonnière de Tribes of Midgard ?

Le nombre de jours de survie

Le nombre d'XP gagnés dans ce monde

Le nombre de Jötnar vaincus

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Norsfell, studio en charge du développement de, propose des récompenses saisonnières, d'une façon assez similaire aux passes de combat, à la différence qu'il est gratuit et donc accessible à tous les joueurs.Ce système de progression permet de récupérer moult objets cosmétiques, de la monnaie ou encore d'autres bonus pour être plus puissant (ou plus esthétique) dans le monde viking. Néanmoins, il n'est pas clair pour tous les joueurs sur la façon de récupérer ces bonus, c'est pourquoi nous vous donnons toutes les informations à savoir surPour gagner des niveaux, vous allez devoir jouer et performer. En effet, pour le niveau de compte général, sont comptabilisés :De ce fait, vous allez devoir survivre assez longtemps et vaincre de nombreux ennemis (pour gagner un maximum d'XP) pour pouvoir récupérer une bonne quantité d'XP à la fin de votre partie. Celle-ci intervient en effet quand l'arbre de vie n'a plus d'âmes, que vous abandonnez ou encore en utilisant un Bifrost. En d'autres termes, si vous avez déjà passé quelques heures à explorer, cela vous demandera une grande implication pour arriver au bout des 50 paliers et récupérer l'ultime récompense, la Crinière de Fenrir.Il est donc conseillé, si vous en avez la possibilité, d'évoluer en groupe, afin d'avoir plus de chances de survivre plusieurs jours et d'atteindre le dixième, où la quantité d'XP et encore plus intéressante.Pour les récupérer, vous n'avez rien à faire. Pour les tenues spéciales ou autres bonus, il faudra penser à les activer pour en jouir.reste disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam, et PlayStation.