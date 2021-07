Tribes of Midgard : Comment bien débuter ? Guide du débutant

Bien débuter dans Tribes of Midgard

Récoltez des ressources

Explorez

Améliorez

Défendez votre village

Autres astuces

L'univers des Vikings a le vent en poupe depuis quelques mois. Après Assassin's Creed Valhalla et Valheim, voici que, avec des caractéristiques uniques pour se démarquer de ses concurrents.Mêlant RPG, survie, crafting et defense tower, entre autres, il peut potentielle être difficile deou de comprendre les choses essentielles à faire afin que le reste de la partie se déroule parfaitement bien. C'est pourquoi nous allons vous donner quelquesEn effet, lors de chaque début de partie, vous démarrerez nu et devrez récolter une multitude de ressources pour vous fabriquer des objets. Procédez étape par étape, en vous fabriquant des armes, des protections ou encore des consommables.Pour trouver un maximum de ressources utiles, vous allez devoir explorer. Une fois équipé d'une arme et d'un bouclier, et d'un bon équipement, n'hésitez pas à vite vous aventurer dans les alentours de votre village, afin de trouver des ressources intéressantes pour la suite de vos aventures. Qui plus est, vous ferez d'une pierre deux coups, étant donné qu'en récoltant des items, vous gagnez aussi de l'expérience, mais surtout des âmes, élément essentiel pour votre bonne progression.L'aspect RPG et crafting est très présent dans. Très vite vous comprendrez qu'il faut améliorer votre village et ses ateliers. Cela vous permettra, en plus, de consolider vos défenses, d'avoir accès à des armes ou de l'équipement plus intéressants. Cependant, les âmes étant nécessaires en nombre, nous revenons aux points ci-dessus, vous encourageant à explorer et récolter des ressources.Comme expliqué dans le tutoriel lors de votre première partie, au centre de votre village se trouve un arbre de vie, nommé Yggdrasil. Il faut en prendre soin comme la prunelle de vos yeux, celui-ci étant bien plus important que votre propre vie. Pour lui assurer une bonne santé, il faut le nourrir avec des âmes, et empêcher que les ennemis ne l'attaquent la nuit, ce qui sera plus facile si vous êtes en groupe. Il faut également empêcher coûte que coûte les Jötnar de s'en approcher, auquel cas ils ne feront malheureusement pas long feu. Ainsi, dès qu'un message vous indiquant qu'un de ces ennemis géants s'approche du village, il faut s'équiper et aller à sa rencontre, avant qu'il n'arrive.Enfin, si vous faites, vous serez peut-être passé à côté de quelques récompenses. Après vos premières parties, vous débloquerez certaines choses via des défis et un passe de combat (gratuit pour le moment). Ces bonus permettant, par exemple, de commencer une partie directement équipé d'une arme, vous faisant gagner de précieuses secondes.En jeu, n'hésitez pas également à améliorer votre arbre de compétences après avoir choisi une classe. Il se peut que vos premières parties soient relativement courtes, mais vous progresserez très vite au fil du temps, et devrez enchaîner les jours de survie après avoir pris connaissance des choses essentielles à faire pour bien démarrer sa partie.est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam, PS4 et PS5.