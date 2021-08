Tribes of Midgard : Comment avoir un animal de compagnie ?

Comment avoir un animal de compagnie dans Tribes of Midgard ?

Il est possible depuis ce 27 juillet 2021 et la sortie ded'explorer un nouveau monde viking, qui propose cependant plusieurs différences notables par rapport aux jeux du même univers sortis récemment, notamment Valheim. En plus des aspects rogue like ou tower defense,Vous aurez peut-être remarqué lors de vos parties en ligne ou en regardant un stream sur Twitch que certains joueurs sont effectivement suivis par des animaux, et malgré vos recherches, vous ne savez pas comment les obtenir. Si tel est le cas, nous vous disons tout à propos de ces animaux.S'il est aisé de penser que nous pouvons débloquer un animal en jouant, par exemple dans le passe de combat, qui est ici gratuit, il n'en est malheureusement rien. Il n'est a priori pas non plus possible d'en débloquer en jouant via les défis, puisque nous pouvons apercevoir les récompenses même sans les avoir accomplis, et aucune trace des animaux...Actuellement,. Ils font en effet partie des bonus de cette édition spéciale, vendue 9,99 euros plus cher que l'édition de base (29,98 € contre 19,99 €).Néanmoins, si vous êtes passé à côté de cette édition, mais que vous souhaitez tout de même vous procurer un animal pour vous accompagner, sachez qu'il est toujours possible d'acheter le bundle de la Deluxe Edition pour 9,99 euros, aussi bien sur PC que PlayStation.Il n'est pas non plus impossible que plus tard, dans une autre saison, l'une des récompenses soit unSi vous n'avez pas encoreet souhaitez acheter directement la Deluxe Edition, sachez que notre partenaire