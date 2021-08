Tribes of Midgard : Combien de temps dure une journée ?

Combien de temps dure une journée dans Tribes of Midgard ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un enchaînement de journées, durant lesquelles vous avez moult activités à faire, dans le but d'accomplir plusieurs quêtes et avancer dans l'histoire. Cependant, ces journées sont relativement rapides, et de nombreux joueurs se demandentpour vaquer à leurs occupations.Sachez que la première journée dure grosso modo dix minutes. Mais au fil du temps, les journées seront plus courtes et les nuits deviendront naturellement plus longues. C'est pourquoi il faut impérativement éviter de perdre du temps et maximiser vos performances, surtout si vous jouez seul, ou dans un petit groupe.Comme vous l'avez probablement remarqué si vous êtes déjà allé jusqu'à ce jour,, qui laisse place à la nuit éternelle, nomméedans la mythologie nordique. Si vous n'avez pas encore atteint tous vos objectifs, cela deviendra alors plus difficile, puisqu'en plus des ennemis plus nombreux, le froid vous mettra des bâtons dans les roues, en vous obligeant à avoir constamment une potion pour lutter contre le froid.En d'autres termes, plus le temps passe, plus les journées sont courtes dans, jusqu'au 14e jour, où le soleil disparaîtra totalement.