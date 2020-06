Trackmania : Le nouveau système de classement détaillé

Ubisoft Nadeo, développeur de Trackmania, vient d'annoncer le nouveau système de classement ainsi que quelques informations inédites à ce sujet, pour le plus grand plaisir de la communauté.



Les trophées

Trophée n°1 - 1 point

Trophée n°2 - 10 points

Trophée n°3 - 100 points

Trophée n°4 - 1000 points

Trophée n°5 - 10 000 points

Trophée n°6 - 100 000 points

Trophée n°7 - 1 000 000 points

Trophée n°8 - 10 000 000 points

Trophée n°9 - 100 000 000 points

You are totally right. This is why to fix this and still keep the system simple, players can win more than only one trophy at a time. So, TMGL #2 may win six Trophy-8. — Hylis #Trackmania (@Hylis1) June 26, 2020

La compétition surest, comme vous vous en doutez, l'un des principaux aspects que recherchent les joueurs. C'est d'ailleurs pourquoi ces derniers sont nombreux à rester sur Trackmania Stadium pour participer à de multiples compétitions, comme la Zrt Cup.mais un classement régional, national et mondial dans la campagne solo. Désormais, des trophées seront donnés aux joueurs (en solo et un multijoueur), avec une progression constante. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas perdre les trophées que vous avez durement acquis. Les développeurs ont souhaité créer un système de progression égal à tous les joueurs.Les trophées font donc partie du nouveau système de classement présent dans Trackmania., que ce soit dans la campagne solo trimestrielle officielle, ou dans les campagnes des clubs, les salons multijoueurs ou bien encore avec les événements communautaires (style Shitfest et ZRT Cup) ou alors les événements organisés par Ubisoft Nadeo, comme la TMGL et l'OGL.Comme nous pouvons le voir sur les images ci-dessus,. Le trophée numéro un est le plus facile à acquérir et vous rapporte un point, tandis que le trophée 9 est une récompense pour les compétitions les plus importantes et vous rapporte 100 millions de points.et seront attribués au meilleur joueur de la campagne officielle, au vainqueur de l'Open Grand League et au gagnant de la TMGL. Afin de célébrer ces réalisations, les gagnants recevront également un trophée en main propre.Chaque trophée contient un nombre défini de points :. En outre, les joueurs se verront attribuer des points à chaque nouveau trophée, ils seront ajoutés au score, permettant d'établir un classement par rapport aux joueurs du monde entier, mais aussi selon les régions et départements.Dans un tweet,Par exemple les joueurs de Trackmania Grand League peuvent en gagner six de niveau huit.. De plus, le ranking sera visible sur les serveurs multijoueur et ces niveaux sont basés sur les points que les joueurs ont empochés tout depuis le début du jeu. Sur une période donnée, les joueurs additionneront les trophées et les points, et pourront perdre des rangs.Des modifications pourraient cependant être apportées quant à ces trophées en fonction des retours, puisque les développeurs souhaitent avoir un système n'avantageant pas certains joueurs aux dépens d'autres joueurs.arrivera le 1juillet 2020 sur PC, par l’intermédiaire de Uplay et l'Epic Games Store. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà le précommander sur la plateforme de votre choix.