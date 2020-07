Nous vous proposons une introduction aux nouveaux turbos et boost de Trackmania, avec toutes les informations nécessaires afin de mieux les comprendre.

Les blocs interactifs de Trackmania

Turbo

Accélération de 200 km/heure.

Super turbo

Accélération de 400 km/heure.

Réacteur boost

Possède deux sens d'activations.

Durée après l'activation : 7 secondes.

Réacteur super boost

Possède deux sens d'activations.

Durée après l'activation : 7 secondes.

Bloc pas de direction



Bloc roue libre

Bloc réinitialisation

Bloc ralenti

Durée de 16 secondes.



Bloc fragile

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans ce guide de Trackmania vous retrouverez toutes les informations sur les turbos, boost, mais également sur les nouveaux blocs comme le bloc fragile, ainsi que leurs spécificités.Ce tout nouveau bloc possède deux manières d'utilisation. Dans le sens des flèches elle permet à la voiture de se surélever de quelques centimètres, créant ainsi un mouvement similaire à une poussée entre deux aimants négatifs. Dans le sens inverse des flèches, cela scotchera la voiture sur la route plus fortement, elle aura une attraction plus intense envers le sol comme si la gravité était plus forte.Tout comme sur le "Réacteur boost" au-dessus, celui-ci possède les mêmes aptitudes, mais avec une force plus puissante. Ceci dit, il est très difficile de manier le véhicule dans les airs, puisqu'il possède une puissance accrue.Ce bloc apparu l'an dernier offre la chance au pilote de ne plus pouvoir contrôler son volant, alors que son frein ainsi que l'accélération ne sont pas perturbés.Le bloc reste le même que sur Trackmania Stadium, permettant donc de bloquer seulement l'accélération du véhicule, mais pas la direction a contrario du bloc pas de direction.Ce nouveau bloc permet l'annulation de tous les effets que produisent les précédents blocs cités, sauf les turbos. Cependant pour que cela annule tout effet quelconque, il est nécessaire qu'au moins une roue touche une partie de celui-ci.Comme son nom l'indique, il provoque un ralenti de la voiture dans l'espace-temps, cependant le chronomètre de la course n'est pas touché par les effets du bloc.Ce récent bloc agit directement sur votre véhicule et sa robustesse, puisque plus vous toucherez un mur ou un objet, plus votre voiture se fragilisera. Cela fonctionne également sur une mauvaise réception. De ce fait, il vous sera plus difficile de prendre des risques lorsque vous passerez sur ce bloc.est disponible depuis le 1juillet 2020 sur PC, par l’intermédiaire de Uplay et l'Epic Games Store.