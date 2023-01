Project Q : Ubisoft abandonne, déjà, son PvP battle arena

Malheureusement, nous devons annuler nos prochains tests fermés, car le développement du projet Q ne se poursuit plus. Cela signifie également que nous allons devoir fermer ce serveur Discord. Nous n'avons pas d'autres informations à communiquer pour le moment, mais nous voulons tous vous remercier pour votre passion et votre amour pour Project Q.

Souvenez-vous, en avril 2022, Ubisoft avait annoncé, principalement parce que le jeu avait plus ou moins fuité en amont. De fait, le studio avait pris les devants en dévoilant une image et quelques maigres informations, et depuis, nous n'avons plus entendu parler de lui, jusqu'à très récemment., comme au moins six autres jeux depuis un an.L'information a, dans un premier temps, été communiquée par Tom Henderson , avant que cela ne soit plus ou moins officiel dans un second temps, avec la fermeture du serveur Discord dédié à la promotion et la communication deLes développeurs ont tout de même laissé un message à la communauté,Aucune raison n'a été donnée concernant l'abandon du projet, mais le message suivant a été communiqué :. La société a vu ses ventes diminuer depuis quelques mois, ce qui l'a probablement poussée à revoir sa stratégie, abandonnant un total de sept jeux, dont Ghost Recon Frontline , un battle royale. Néanmoins, et en dépit de son silence, Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement