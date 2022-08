Tower of Fantasy : Les panoramas, où les trouver ?

Liste des panoramas de Tower of Fantasy

Astra (5) Refuge d'Astra Montagnes du nord Méga arène Cercle des échos Tombeau des épines

(5) Banges (6) Banges Tech Port de Banges Maen Ruines de la station radar Refuge Fermes de Banges

(6) Navia (4) Île de Cetus Île du Faiseur de pluie Forêt du Septième Jour Selga

(4) Crown (4) Lumina Laboratoire (Zone 4) Parlement Camps des mineurs

(4) Warren (4) Passage de Saag Fjords australs de Naa Forêt de la couronne d'argent Forteresse d'Aarniel

(4)

À quoi servent les panoramas ?

Tower of Fantasy ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Tower of Fantasy France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En voyageant dans le monde de, vous êtes peut-être déjà tombé, par hasard, sur des. Ces derniers se trouvent un peu partout dans le monde et permettent d'obtenir des succès. Ainsi, si vous souhaitez tous les découvrir, nous vous expliquons où et comment les trouver.Pour le moment,, dans toutes les régions du monde. Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, voici comment ils sont dispersés :Vous pouvez retrouver l'. Sinon, vous pouvez également vous rendre sur la carte interactive de Tower of Fantasy et rechercher par vous-même ces panoramas. Sur la carte , en version anglaise, ils sont nommés Scenic Point.Vous pouvez suivre votre progression en vous rendant dans « Terminal » → « Chroniques » et « Carnet de voyage ».Dans. Toutefois, ils servent à débloquer des récompenses supplémentaires, puisqu'en visitant tous les panoramas d'une région, vous pourrez atteindre le 100 % de la région en question et donc obtenir tous les bonus qui vont avec. Qui plus est, en validant un panorama, vous obtiendrez 20 points d'exploration et 20 cristaux obscurs. Pour rappel, ces derniers permettent d'acheter des Nucléus rouges sans dépenser de l'argent réel.Un panorama se repère grâce à l'icône en forme d'œil qui apparaît lorsque vous êtes proche de sa zone.