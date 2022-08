Tower of Fantasy : Nucléus rouges, comment en obtenir ?

Nucléus rouges, comment en obtenir ?

Pour progresser et notamment tenter vos chances sur les bannières, vous allez avoir besoin de. Toutefois, il s'agit d'une monnaie assez rare, voire très rare, et il n'est pas aisé d'en obtenir gratuitement. Mais il existe certains moyens de maximiser vos gains, afin de profiter des bannières de personnages.Contrairement aux Nucléus Or et Noir, il est. Mais vous pouvez quand même en récupérer gratuitement, notamment par le biais des cristaux obscurs. Ces derniers s'obtiennent tout simplement en jouant et en réussissant des quêtes en tout genre, mais il faut tout de même jouer de nombreuses heures pour en obtenir un nombre très intéressant.Dans la boutique, vous trouverez un endroit dans lequel dépenser vos cristaux obscurs, notamment pour. 150 cristaux obscurs permettent d'obtenir. Ce qui demande donc de les farmer pour en avoir un nombre assez intéressant. Néanmoins, en cours de saison, des événements permettront également de mettre la main sur desgratuitement.Pour obtenir ces précieux cristaux, vous pourrez ouvrir des coffres et modules en explorant le monde, ou valider des missions et défis annexes, pour en récupérer par petite quantité.Sinon, si vous ne souhaitez pas farmer et prendre le temps de jouer, vous pouvez dépenser de l'argent réel, dans la boutique, avec des Tanium, la monnaie premium de. Cela a toutefois un coût non négligeable, et il est toujours préférable d'éviter de dépenser de l'argent dans un jeu de ce type, puisque l'aléatoire a une grande importance. Rien ne vous assure d'obtenir un élément convoité et rare parce que vous avez dépensé plusieurs euros.Pour récupérer quelques bonus, dans le but de progresser dans votre aventure, sachez que des codes Tower of Fantasy sont également disponibles.