Tower of Fantasy : Les Nucléus Or et Noir, où en trouver et en obtenir ?

Où trouver les Nucléus Or et Noir ?

Or

Noir

Nucléus Rouge

À quoi servent les Nucléus dans Tower of Fantasy ?

Il est important de récolter, voire farmer, les ressources dans, puisque celles-ci ont toutes une utilité. C'est le cas des, que nous trouvons en trois versions, Or, Noir et Rouge. Dans ce guide, nous allons parler des, qui sont obtenables gratuitement et facilement.Il s'agit probablement despuisqu'il existe plusieurs façons d'obtenir desVous pouvez en récupérer via les missions, l'exploration, les succès, les récompenses de l'histoire ou encore en ouvrant des modules. Vous pouvez très vite en avoir un bon nombre, d'autant plus qu'il est possible d'en acheter dans la boutique.Concernant ce type de, vous n'allez pas avoir trop de difficultés, étant donné qu'en explorant le nombre, vous en découvrirez un très grand nombre. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, il est possible d'en croiser simplement en explorant le monde de. Il suffit de passer dessus pour les récolter. Sinon, il est possible d'en obtenir via les coffres ou les modules. Vous pouvez d'ailleurs utiliser la carte interactive de Tower of Fantasy pour connaître tout leur emplacement.Ces derniers sont légèrement différents, puisque nous ne pouvons pas en obtenir dans la nature. Il faut obligatoirement les acheter dans la boutique, soit contre de l'argent réel, soit contre des cristaux, que vous aurez récupérés en jouant. Vous pouvez retrouver de plus amples informations concernant les Nucléus Rouges dans notre article dédié.Si vous ne savez pas à quoi servent ces petites boules, sachez qu'elles sont très utiles pour récupérer des Simulacres, puisque nous pouvons les invoquer avec ces Nucléus. Il est donc important de ne pas les négliger.Tower of Fantasy est pour rappel disponible sur PC et appareils mobiles. Vous pouvez profiter de codes bonus , mais aussi d'une tier list des meilleurs Simulacres