Tower of Fantasy : Comment supprimer un personnage ?

Comment supprimer un personnage dans Tower of Fantasy ?

Si la création d'un personnage est assez facile, pour ne pas dire très simple, dans, sa suppression ne l'est pas. De nombreux joueurs se demandent d'ailleurs comment, pour repartir de zéro ou simplement parce qu'ils ont envie d'arrêter de jouer àMalheureusement, et comme vous devez vous en douter si vous avez cherché une solution,, à l'heure actuelle. De fait, si vous souhaitez recommencer une partie sur le même serveur, vous ne pouvez pas, vous devez, pour le moment, recréer un compte, avec une autre adresse mail.Si vous ne souhaitez pas faire cette manipulation, qui peut être légèrement contraignante, vous pouvez toujours créer un nouveau personnage sur un serveur différent, mais cela vous bloquera si vos amis jouent sur le serveur sur lequel vous souhaitez. Dans le cas d'un reroll, par exemple, vous devrez créer un nouveau compte, étant donné que. Espérons, pour celles et ceux qui en ont besoin, que la fonctionnalité soit disponible prochainement, comme le changement de serveur , qui est pour le moment impossible.Dans le cas où votre personnage ne vous plaît plus, sachez qu'il est possible de modifier son apparence, plus tard dans le jeu. Si c'est votre pseudo, vous pouvez également le modifier , sans dépenser d'argent réel (mais en dépensant de la monnaie du jeu). En attendant, nous vous laissons avec la tier list des Simulacres , pour bien le choisir.