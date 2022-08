Tower of Fantasy : Peut-on changer de serveur ?

Peut-on changer de serveur sur Tower of Fantasy ?

Un possible changement de serveur dans Tower of Fantasy à l'avenir ?

Comme très souvent lorsqu'un MMO sort, plusieurs serveurs sont mis à disposition des joueurs, afin que ces derniers aient le choix, tout en limitant les potentiels problèmes provoqués par l'affluence massive de la communauté. Si cela n'a pas permis d'éviter les problèmes sur New World et Lost Ark, Hotta Studio entend bien ne pas passer par-là avecbien que les débuts n'aient pas été idylliques. De ce fait, plusieurs serveurs sont ouverts, dans toutes les régions du monde. Mais est-il possible detout en conservant sa progression dansÀ l'heure actuelle, vous ne pouvez pas réellement. N'hésitez donc pas à bien discuter et échanger avec vos amis avant de créer votre personnage principal afin de vous rejoindre sur un serveur défini à l'avance et pour éviter les mauvaises surprises.En effet, si vous comptez jouer avec vos amis, il est très important de vous concerter, pour ne pas gaspiller quelques heures à monter un personnage et devoir le laisser de côté en repartant de zéro, sur un autre serveur. D'autant plus que tout ce que vous avez débloqué n'est pas lié au compte, mais au personnage sur un serveur. Vous ne pouvez avoir qu'un personnage par région.En bref,est possible, mais cela vous fera perdre toute votre progression.Bien qu'aucune réponse officielle n'existe pour le moment, il n'est pas impossible qu'unsoit disponible dans le futur. En effet, le modèle économique choisi par Hotta Studio, le free-to-play, permettra, sans aucun doute, aux joueurs de passer par des microtransactions afin d'avoir accès à ce genre de services. De plus, New World, le MMORPG édité par Amazon Games, ne proposait pas cette fonctionnalité lors de la sortie du jeu, mais a été rendue disponible quelques jours plus tard. Ainsi, si la demande est forte, il n'est pas impossible que les développeurs permettent le, un jour.En attendant, sachez que vous pouvez obtenir des codes pour Tower of Fantasy , lesquels vous octroient quelques bonus.