Tomodachi Life fait son grand retour sur Nintendo Switch avec Living the Dream

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 28 mars 2025 à 10h15
Nintendo vient de clôturer son dernier Nintendo Direct en surprenant tout le monde avec l'annonce d'un tout nouveau jeu Tomodachi Life, intitulé Tomodachi Life: Living the Dream. Après plus de dix ans d'attente, la célèbre simulation sociale revient enfin, mais les fans devront patienter encore un peu.
Tomodachi Life fait son grand retour sur Nintendo Switch avec Living the Dream

Le retour très attendu d'une licence culte

La dernière apparition de Tomodachi Life remontait à 2013 au Japon et à 2014 en Occident sur Nintendo 3DS. Véritable phénomène à l'époque, le jeu permettait aux joueurs de créer des communautés de personnages Mii uniques, dotés de personnalités distinctes, évoluant au fil des interactions et événements du quotidien.

Dans Living the Dream, francisé en Une vie de rêve, la formule originale semble respectée : les Miis cohabitent, se lient d'amitié, tombent amoureux, se marient, et peuvent même avoir des enfants. Le quotidien farfelu et imprévisible qui faisait tout le charme de l'original sera bel et bien de retour.
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Un trailer déjanté qui fait déjà sourire

Durant la présentation, Nintendo a dévoilé un premier aperçu vidéo du jeu, confirmant que l'humour décalé et absurde reste au cœur de l'expérience. On y voit les Miis : jouer ensemble ; danser et s'amuser ; se battre de manière humoristique ; faire du shopping ; discuter avec leurs voix robotisées emblématiques ; ou simplement profiter des petits plaisirs de la vie quotidienne.

Graphiquement, le jeu affiche un net progrès par rapport à la version 3DS, profitant pleinement des capacités techniques de la Nintendo Switch, avec des visuels plus soignés et une ambiance toujours aussi colorée.

Miniature vidéo

Encore beaucoup de mystères autour du gameplay

Si le trailer confirme le retour des principales mécaniques appréciées des joueurs, Nintendo n'a pas encore révélé en détail les nouveautés prévues pour cette suite.

Le studio promet toutefois une expérience enrichie qui devrait séduire autant les nostalgiques que les nouveaux venus. Avec une sortie programmée seulement pour 2026, il faudra s'armer de patience avant d'en savoir davantage sur les nouvelles possibilités offertes par Tomodachi Life: Une vie de rêve.

Rendez-vous en 2026 pour vivre vos rêves avec vos Miis

Ce retour inattendu est une excellente nouvelle pour les fans de simulation de vie légère et humoristique. Reste à voir comment Nintendo compte renouveler la recette pour séduire à nouveau les joueurs. Une chose est sûre : avec cette annonce surprise, Tomodachi Life vient de relancer l'intérêt pour une série restée trop longtemps dans l'ombre.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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