Tomb Raider Catalyst confirme le retour de la meilleure version de Lara Croft

Crystal Dynamics a profité de la gamescom pour clarifier l'avenir de la franchise Tomb Raider. Malgré le report de Catalyst à 2028 et de Legacy of Atlantis à 2027, les développeurs ont confirmé que la Lara Croft de l'ère Survivor sera au centre des prochains projets, y compris le remake très attendu du jeu original.

L'avenir de la célèbre archéologue se dessine peu à peu. Alors que les joueurs attendent avec impatience de nouvelles aventures, Crystal Dynamics a profité de la gamescom pour apporter des précisions cruciales sur la direction que prendra la franchise. Si les joueurs devront s'armer de patience, les annonces faites ont de quoi rassurer sur la cohérence de l'univers.

Une continuité assumée pour la franchise

Le développement de Tomb Raider: Catalyst a subi un revers important, puisque la sortie du titre n'est désormais plus attendu avant 2028. Cependant, cette attente prolongée s'accompagne d'une nouvelle rassurante pour les amateurs de la trilogie initiée en 2013. En effet, il a été confirmé que la version de l'héroïne que les joueurs pourront contrôler sera bel et bien celle de l'ère dite Survivor. Cette itération, qui a su redonner un souffle nouveau à la licence en proposant une approche plus vulnérable et humaine du personnage, restera la figure de proue des prochains projets du studio.

Les développeurs ont pris le temps d'écouter les retours de la communauté. Il en ressort une volonté claire de maintenir cette incarnation de Lara Croft comme la version principale pour le futur proche. Ainsi, Tomb Raider Catalyst s'inscrira dans la droite lignée des événements relatés dans la trilogie du reboot, consolidant ainsi le parcours initiatique de l'aventurière.

Le lien avec Legacy of Atlantis

La véritable surprise vient de la connexion établie entre Catalyst et le très attendu Tomb Raider: Legacy of Atlantis, qui n'est autre que le remake du tout premier jeu sorti en 1996. Lors d'une session de questions et réponses organisée pendant la gamescom, Raul Siqueira, le directeur du jeu chez Crystal Dynamics, a pris la parole pour éclaircir la situation (via GamesIndustry). Il a notamment confirmé que les deux titres partageraient la même version de l'héroïne.

Le défi pour le studio est de taille. Moderniser un classique intemporel tout en intégrant une Lara Croft dont le caractère a été forgé dans des jeux sortis près de vingt ans plus tard demande une écriture minutieuse. Le directeur du jeu a tenu à dissiper les craintes des puristes en affirmant que le remake resterait profondément fidèle à l'œuvre originale, tout en s'intégrant dans la chronologie actuelle.

Une vision respectueuse du passé et de l'avenir

Pour mener à bien cette entreprise ambitieuse, les équipes de développement travaillent de concert sur les deux projets. Cette synergie doit permettre d'assurer une transition fluide et logique dans l'évolution du personnage. Raul Siqueira a d'ailleurs précisé la philosophie du studio concernant cette unification de la chronologie.

Évidemment, nous développons les jeux ensemble. Cependant, il est très important pour nous de souligner que Tomb Raider: Legacy of Atlantis est un projet à part entière et nous nous assurons de rester fidèles au jeu original. En ce qui concerne les détails de la position de Lara dans son parcours à venir, nous voulons être respectueux à la fois des jeux qui ont précédé et de ceux qui ont suivi. La Lara que vous voyez ici est la même Lara de l'ère Survivor, et ce sera la même Lara dans nos projets à venir.

Cette déclaration confirme la volonté de Crystal Dynamics de créer un univers unifié, où les aventures fondatrices de 1996 s'imbriqueront naturellement avec le développement psychologique de l'héroïne amorcé en 2013. Les joueurs peuvent donc s'attendre à retrouver une aventurière endurcie, prête à affronter les mystères de l'Atlantide avec l'expérience acquise lors de ses précédentes expéditions. Le premier rendez-vous se fera en 2027 avec le remake, et 2028 pour ce nouvel épisode, très attendu de la communauté.