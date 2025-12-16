Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Le créateur du jeu d'origine partagé face à ce retour aux sources

Présenté aux côtés de Tomb Raider: Catalyst, Legacy of Atlantis a donné des frissons de nostalgie à celles et ceux qui ont connu les premières aventures de Lara. Mais le co-créateur du premier opus semble déçu par cette nouvelle version.
Entre exploration dans la jungle, rencontre avec des dinosaures et pièges à éviter, Tomb Raider: Legacy of Atlantis
a réveillé les souvenirs de nombreux joueurs.
Cette réinterprétation moderne du titre culte de la PlayStation combine le gameplay d'origine à des graphismes ultra détaillés grâce au moteur Unreal Engine 5.
Pour l'occasion, Alix Wilton Regan prêtera ses traits et sa voix à Lara Croft pour cette aventure, mais également pour celle de Tomb Raider: Catalyst
.
Legacy of Atlantis : un « remake » qui ne convient pas totalement à son co-créateur
Suite à cette révélation, Paul Douglas (co-créateur du premier jeu Tomb Raider) a partagé ses impressions sur BlueSky ainsi qu'un croquis représentant l'Allosaurus
. Il a expliqué qu'à l'époque, le titre avait été développé par une équipe de seulement 6 personnes qui avait subi beaucoup de pression. Mais si ce retour aux sources a conquis le public, son co-créateur aurait préféré que le titre adopte une autre approche
.
Personnellement, je préférerais explorer de nouveaux mondes perdus plutôt qu'un autre remake/remaster/réinterprétation d'un jeu que nous avons créé sous une pression intense dans les années 90. On croise les doigts !
Des jeux « visuellement époustouflants »
Dans une autre publication, Paul Douglas a également réagi à la présentation de Tomb Raider: Catalyst. D'ailleurs, il s'est montré plus enthousiaste, espérant que ce dernier reproduira l'exploit accompli par son illustre aîné.
Il a déclaré : « J'ai vraiment hâte de découvrir ces deux nouveaux jeux. Visuellement, ils sont époustouflants, un rêve que nous n'osions même pas faire il y a 30 ans. Il faudra attendre pour voir si le gameplay et les sensations d'exploration et d'aventure qui en découlent sont à la hauteur.
»
Rappelons que Tomb Raider: Legacy of Atlantis devrait être lancé dans le courant de l'année 2026. Quant à l'opus Catalyst, il est prévu pour 2027 sans date plus précise pour le moment.
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