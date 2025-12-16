Tomb Raider: Catalyst ne nécessite pas de connaître la licence et l'histoire de Lara Croft

Crystal Dynamics a, récemment, précisé que Tomb Raider: Catalyst pourra être approché par les nouveaux venus sur la licence.

Comme vous le savez probablement déjà, Lara Croft s'apprête à revenir sur le devant de la scène vidéoludique avec deux projets, dont Tomb Raider: Catalyst. D'ailleurs, Scot Amos, le directeur du studio Crystal Dynamics, a tenu à rassurer les nouveaux venus : il n'y a pas besoin de « faire ses devoirs » pour plonger dans Tomb Raider: Catalyst.





Tomb Raider: Catalyst est une aventure accessible pour et à tous



Effectivement, au cours d'une session questions-réponses, à laquelle GamesRadar a assisté, Scot Amos a fait une déclaration très intéressante pour toutes celles et ceux qui n'ont pas suivi toutes les péripéties de Lara Croft. Ainsi, bien que Tomb Raider: Catalyst se déroule au point le plus avancé de la carrière de l'héroïne, considérant tout son passé comme acquis, le jeu a été conçu pour être totalement autonome et surtout très accessible :

Les nouveaux joueurs peuvent se lancer dès maintenant et reprendre ses aventures telles quelles. Comme je le dis, il n'y a pas de devoirs à faire. C'est une aventure complète de A à Z, et on peut comprendre l'histoire et les personnages sans avoir besoin de connaître toute la pré-histoire.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir joué aux précédents opus de la licence pour découvrir Tomb Raider: Catalyst.

Tomb Raider: Catalyst is Crystal Dynamics' "largest" Lara Croft game yet, and there's "no homework" required to jump in https://t.co/CbOtTwTioD — GamesRadar+ (@GamesRadar) December 15, 2025

Le projet Tomb Raider: Catalyst se présente comme le plus vaste de la saga



Déjà lors de sa révélation, le studio de développement Crystal Dynamics n'avait pas mâché ses mots en parlant de Tomb Raider: Catalyst qui serait le « plus grand Tomb Raider » jamais conçu. Côté gameplay, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des énigmes complexes, mais aussi à de l'exploration. Créé sous Unreal Engine 5, Tomb Raider: Catalyst transportera Lara Croft dans le nord de l'Inde, qui a été marqué par un cataclysme mythique.



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Malheureusement, il va falloir encore patienter avant de pouvoir mettre les mains sur, dont la sortie est prévue pour l'année 2027, et ce, sur PS5, Xbox Series et PC.