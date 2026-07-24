Tomb Raider: Catalyst : Sa sortie est repoussée, il va falloir patienter

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2026 à 18h14
Tomb Raider: Catalyst arrivera finalement un peu plus tard que prévu, selon une récente déclaration d'Amazon Games.
Tomb Raider: Catalyst : Sa sortie est repoussée, il va falloir patienter

Annoncé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2025, Tomb Raider: Catalyst, qui est développé par Crystal Dynamics et édité par Amazon Games Studios, n'arrivera pas en 2027, comme cela avait été prévu. Il y a très peu de temps, le directeur d'Amazon Games, Jeffrey Gatis, a annoncé un report pour Tomb Raider: Catalyst.

Tomb Raider: Catalyst vise désormais une sortie en 2028

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C'est durant une récente interview avec The Game Business, dont la vidéo est disponible sur YouTube, que le directeur d'Amazon Games, Jeffrey Gatis, a indiqué que Tomb Raider: Catalyst sortira finalement avec du retard. Ce dernier a, en effet, précisé que Tomb Raider: Catalyst se rendra disponible au cours de l'année 2028 :

Nous avons bien sûr annoncé les deux titres Tomb Raider. [Tomb Raider: Legacy of Atlantis] sortira le 12 février de l'année prochaine, puis nous enchaînerons en 2028 avec le suivant. Nous avons hâte de les découvrir.

Comme vous l'aurez compris, le terme « le suivant » désigne Tomb Raider: Catalyst, étant donné que la sortie de l'opus Legacy of Atlantis est fixée au mois de février de l'année prochaine. De ce fait, il va, malheureusement, falloir patienter un peu plus de temps que prévu pour découvrir Tomb Raider: Catalyst. En réalité, ce report n'est pas si étonnant que cela, mais cela pourrait tout de même décevoir. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de fenêtre de lancement plus précise pour Tomb Raider: Catalyst.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc au cours de l'année 2028 pour retrouver Lara Croft dans Tomb Raider: Catalyst.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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