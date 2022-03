The Wolf Among Us 2 devrait comporter plus de choix difficiles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les amateurs de point'n click et fans des jeux Telltale ont été ravis d'apprendre le retour de Bigby. En effet, les joueurs et les joueuses auront bel et bien le droit à un deuxième opus pour la licence The Wolf Among Us . D'ailleurs, nous avons récemment eu le droit à deRécemment, le PDG de Telltale Games, Jamie Ottilie, s'est exprimé au micro des journalistes du magazine Edge . Ainsi, il a expliqué que le plus important pour l'équipe de développement est de trouver un équilibre entre « capturer l'esprit du matériel original » et « ne pas simplement répéter des histoires qui ont déjà été racontées ». De ce fait, cela pose la question des choix narratifs que devront prendre les joueurs et les joueuses, durant cette nouvelle aventure.À ce sujet, il a déclaré : « Il est important que la saison 2 garde le gameplay et la sensation de ce que les joueurs ont aimé dans la saison 1 [...] Nous ne souhaitons, vraiment, pas en dire trop sur le gameplay pour le moment, mais les joueurs feront beaucoup plus de choix difficiles [...] ». Le PDG de Telltale Games n'a pas donné plus de précisions à ce sujet, malheureusement. Mais il se pourrait bien que, de ce point de vue là.Par la suite, Jamie Ottilie a, également, ajouté que, afin de profiter de The Wolf Among Us 2 : « Nous nous efforçons de concevoir nos récits de manière à ce qu'ils puissent se suffire eux-mêmes ».Pour rappel,. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été donnée. Il faudra attendre une communication officielle de leur part pour en savoir plus, à ce sujet.